﻿﻿ Ватикан и Беларусь не отказались от идеи конкордата, работа еще идет. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Ватикан и Беларусь не отказались от идеи конкордата, работа еще идет

03.01.2017 09:41 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Апостольская столица и Беларусь продолжают диалог по поводу заключения конкордата, но работы предстоит еще много, заявил апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер в интервью, опубликованном на сайте Римско-католической церкви в Беларуси.

Обсуждение возможного заключения конкордата между Ватиканом и Беларусью ведутся уже не первый год. Конкордат — это соглашение между Папой Римским как главой Святого Престола с каким-либо государством. Документ регулирует правовое положение Римско-католической церкви в стране. Соглашение о сотрудничестве между правительством Беларуси и Белорусской православной церковью было заключено около 15 лет назад.

Ватикан и Беларусь не отказались от идеи конкордата, работа еще идет
© Sputnik / Виктор Толочко
МВД посоветовало католикам самим считать своих верующих

"Работа над конкордатом не закончена, но она абсолютно точно и не отменена. Намерения заключить международный договор между Ватиканом и Беларусью постоянно высказываются", — подчеркнул дипломат.

По словам архиепископа Пинтера, вопрос заключения конкордата очень сложный.

Он отметил, что соглашение должны тысячу раз проверить, потому что оно соотносится и с законодательством страны. "Конкордат предусматривает широкий договор, учитывающий множество тонких вопросов. Например, в социальной жизни — это служение священников в тюрьмах, в армии, в школе", — пояснил глава дипломатического представительства Святого престола.

Нунций также коснулся взаимоотношений Ватикана и руководства Беларуси.

"У нас налажен очень хороший контакт с белорусскими властями. За этот непродолжительный срок, который я здесь нахожусь, я почувствовал гибкость правительства Беларуси. Там очень открытые люди, с которыми можно говорить о любых вещах. Я также почувствовал открытость вашего президента", — заявил Апостольский нунций.

Он подчеркнул: главные ценности и основные задачи, которые ставят перед собой Беларусь и Ватикан, например, во внешней политике, "в той или иной мере совпадают".

Для того чтобы визит папы римского в Беларусь состоялся, Ватикан должен убедиться, что его приезд будет всеми одинаково положительно воспринят, отметил нунций.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 55
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ватиканский дипломат отметил хороший контакт между Святым Престолом и белорусскими властями, а также гибкость правительства Беларуси и открытость белорусского...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
"Сидеть на соках можно не больше двух дней". Разбираем модные диеты с врачом
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика