МИНСК, 3 янв — Sputnik. Апостольская столица и Беларусь продолжают диалог по поводу заключения конкордата, но работы предстоит еще много, заявил апостольский нунций в Беларуси архиепископ Габор Пинтер в интервью, опубликованном на сайте Римско-католической церкви в Беларуси .

Обсуждение возможного заключения конкордата между Ватиканом и Беларусью ведутся уже не первый год. Конкордат — это соглашение между Папой Римским как главой Святого Престола с каким-либо государством. Документ регулирует правовое положение Римско-католической церкви в стране. Соглашение о сотрудничестве между правительством Беларуси и Белорусской православной церковью было заключено около 15 лет назад.



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"Работа над конкордатом не закончена, но она абсолютно точно и не отменена. Намерения заключить международный договор между Ватиканом и Беларусью постоянно высказываются", — подчеркнул дипломат.

По словам архиепископа Пинтера, вопрос заключения конкордата очень сложный.

Он отметил, что соглашение должны тысячу раз проверить, потому что оно соотносится и с законодательством страны. "Конкордат предусматривает широкий договор, учитывающий множество тонких вопросов. Например, в социальной жизни — это служение священников в тюрьмах, в армии, в школе", — пояснил глава дипломатического представительства Святого престола.

Нунций также коснулся взаимоотношений Ватикана и руководства Беларуси.

"У нас налажен очень хороший контакт с белорусскими властями. За этот непродолжительный срок, который я здесь нахожусь, я почувствовал гибкость правительства Беларуси. Там очень открытые люди, с которыми можно говорить о любых вещах. Я также почувствовал открытость вашего президента", — заявил Апостольский нунций.

Он подчеркнул: главные ценности и основные задачи, которые ставят перед собой Беларусь и Ватикан, например, во внешней политике, "в той или иной мере совпадают".

Для того чтобы визит папы римского в Беларусь состоялся, Ватикан должен убедиться, что его приезд будет всеми одинаково положительно воспринят, отметил нунций.