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Выставлено на продажу имущество компании «Серж»

03.01.2017 09:58 — Разное | Ежедневник  
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Выставлено на продажу имущество компании «Серж»

фото: serge-fashion.by

Имущество ООО «Серж» выставлено на продажу. Такая информация содержится в объявлениях об открытии конкурсного производства по делам о банкротстве, которые размещены на сайте Верховного суда Беларуси.

Торги в форме открытого аукциона пройдут 30 января 2017 года в Минске по улице Жилуновича, 2В, передает БЕЛТА.

Всего на продажу выставлено 80 лотов, в том числе легковой вагон Volkswagen Caravelle, легковой седан Mersedes-Benz S 550, административные, производственные, складские помещения, технологическое оборудование. Сумма шага торгов по каждому лоту составляет 5% от начальной цены предмета торгов. Победителем является лицо, предложившее наибольшую цену. Заявки и документы на участие в торгах принимаются посредством направления заказной корреспонденции до 26 января в адрес организатора торгов - управляющего ЧП «ТИЗАРУС Консалт» (220136, Минск, а/я 266, tizarus77@gmail.com).

В марте 2016 года экономический суд Минска принял к рассмотрению заявление компании «Серж» о признании ее экономически несостоятельной. Судом было начато производство по данному делу. В результате ООО «Серж» было признано банкротом. Срок ликвидационного производства установлен до 19 сентября 2017 года. Ранее в рамках дела о банкротстве ООО «Серж» было заявлено о реализации остатков готовой продукции на складе, а также сырья и материалов.

 
Теги: Минск
 
 
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Имущество ООО «Серж» выставлено на продажу. Такая информация содержится в объявлениях об открытии конкурсного производства по делам о банкротстве, которые...

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