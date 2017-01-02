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В Сирии замечен новейший российский модульный броневик "Тайфун-К"
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Автомобиль отличается высоким уровнем защищенности — выдерживает подрыв на фугасе мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.
«Тайфун-K» оснащен комбинированной броней из керамики и стали, выдерживающей попадание бронебойных пуль калибра 14,5×114 мм. Держать пули КПВТ может и бронестекло автомобиля, разработанное компанией «Магистраль ЛТД».
Сидения оборудованы держателями личного оружия, ремнями безопасности и подголовниками. Они крепятся к крыше модуля для уменьшения воздействия удара от мин/фугасов.
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"Тайфун-K" оснащен комбинированной броней из керамики и стали, выдерживающей попадание бронебойных пуль калибра 14,5×114 мм.
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