На видео , снятом во время операции в сирийском городе Алеппо, был замечен новейший универсальный бронированный автомобиль повышенной защищенности «Тайфун-K», сообщает Defence Blog.



Изображение: youtube.com

Автомобиль отличается высоким уровнем защищенности — выдерживает подрыв на фугасе мощностью до восьми килограммов в тротиловом эквиваленте.

«Тайфун-K» оснащен комбинированной броней из керамики и стали, выдерживающей попадание бронебойных пуль калибра 14,5×114 мм. Держать пули КПВТ может и бронестекло автомобиля, разработанное компанией «Магистраль ЛТД».



«Тайфун-K». Фото: wheelsage.org

Сидения оборудованы держателями личного оружия, ремнями безопасности и подголовниками. Они крепятся к крыше модуля для уменьшения воздействия удара от мин/фугасов.

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