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Источник: Samsung Galaxy S8 можно будет превратить в полноценный компьютер
Новый флагман Samsung — Galaxy S8, один из
Источник, опубликовавший слайд, утверждает, что речь в нем идет именно о презентации Galaxy S8, а не какого-либо другого смартфона.
Судя по картинке, к будущему флагману можно будет подключить монитор, беспроводные клавиатуру и мышь, превратив тем самым смартфон в полноценный компьютер с поддержкой мультизадачности. Отметим, что подобная функция — Continuum — уже давно реализована в смартфонах и планшетах Microsoft.
Как и в случае с гаджетами Microsoft, при подключении монитора, интерфейс автоматически меняется на оптимизированный для больших экранов.
О том, что ожидать от Samsung Galaxy S8 и других флагманов 2017 года,
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По слухам, он получит функцию, аналогичную Microsoft Continuum.
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