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Источник: Samsung Galaxy S8 можно будет превратить в полноценный компьютер

03.01.2017 10:23 — Разное | Tut.by  
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Новый флагман Samsung — Galaxy S8, один из самых ожидаемых смартфонов 2017 года, вероятно, можно будет превратить в полноценный компьютер. Такая возможность описана в утекшем в сеть слайде презентации корейской компании.


Источник, опубликовавший слайд, утверждает, что речь в нем идет именно о презентации Galaxy S8, а не какого-либо другого смартфона.

Судя по картинке, к будущему флагману можно будет подключить монитор, беспроводные клавиатуру и мышь, превратив тем самым смартфон в полноценный компьютер с поддержкой мультизадачности. Отметим, что подобная функция — Continuum — уже давно реализована в смартфонах и планшетах Microsoft.

Как и в случае с гаджетами Microsoft, при подключении монитора, интерфейс автоматически меняется на оптимизированный для больших экранов.

О том, что ожидать от Samsung Galaxy S8 и других флагманов 2017 года, читайте здесь.

 
 
Ссылка на источник 23
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По слухам, он получит функцию, аналогичную Microsoft Continuum.

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