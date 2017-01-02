Новый флагман Samsung — Galaxy S8, один из самых ожидаемых смартфонов 2017 года , вероятно, можно будет превратить в полноценный компьютер. Такая возможность описана в утекшем в сеть слайде презентации корейской компании.





Источник, опубликовавший слайд, утверждает, что речь в нем идет именно о презентации Galaxy S8, а не какого-либо другого смартфона.

Судя по картинке, к будущему флагману можно будет подключить монитор, беспроводные клавиатуру и мышь, превратив тем самым смартфон в полноценный компьютер с поддержкой мультизадачности. Отметим, что подобная функция — Continuum — уже давно реализована в смартфонах и планшетах Microsoft.

Как и в случае с гаджетами Microsoft, при подключении монитора, интерфейс автоматически меняется на оптимизированный для больших экранов.

О том, что ожидать от Samsung Galaxy S8 и других флагманов 2017 года, читайте здесь .