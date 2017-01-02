В начале 2017 года своего пика достигнет метеорный поток Квадрантиды. В ночь с 3 на 4 января земляне смогут увидеть от 60 до 120 метеоров в час. Об этом сообщает Space.com .



Наблюдение метеорного потока Персеиды в августе 2016 года. Фото: Дарья Бурякина, TUT.BY

Метеорный поток можно наблюдать с 28 декабря по 7 января. Пик Квадрантид придется на 4 января 14 часов по минскому времени. В этот момент над Землей будет проноситься до 120 метеоров в час (по данным РИА Новости — около 100).

Лучше всего «падающие звезды» будут видны жителям Западного полушария, где в момент пика потока будет ночь. Однако у жителей других регионов Земли — в том числе и белорусов — тоже есть шанс увидеть отдельные метеоры при условии ясной погоды.

Квадрантиды — «медленные» метеоры, их скорость относительно Земли составляет около 41 км/с. Радиант потока расположен недалеко от полюса мира, между созвездиями Дракона и Волопаса. Находящаяся здесь группа звезд восточнее ручки Большой Медведицы объединялась раньше в созвездие Стенного Квадранта, откуда и пошло название.

Метеорный поток связан с астероидом с астероидом 2003 EH1, который, предположительно, является остатком кометы. Квадрантиды считаются одним из наиболее известных и крупных метеорных потоков. В одном ряду с ним стоят Геминиды, Персеиды, Леониды, Ориониды и Лириды.