Серьезная авария произошла 2 января, около 19.00, в Борисове. Об этом сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях.



Фото: Александр Хацкевич, vk.com

По предварительной информации, водитель Mazda не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в дерево. От удара Mazda разорвало на две части.

Кроме водителя, в машине ехала 17-летняя девушка. Она получила серьезные травмы и была госпитализирована. Сообщается, что водитель серьезных травм не получил.