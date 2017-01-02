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В Борисове Mazda от удара о дерево разорвало на две части
Серьезная авария произошла 2 января, около 19.00, в Борисове. Об этом сообщают очевидцы ДТП в социальных сетях.
По предварительной информации, водитель Mazda не справился с управлением, в результате чего автомобиль вылетел за пределы дороги и врезался в дерево. От удара Mazda разорвало на две части.
Кроме водителя, в машине ехала 17-летняя девушка. Она получила серьезные травмы и была госпитализирована. Сообщается, что водитель серьезных травм не получил.
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В ДТП серьезные травмы получила пассажирка автомобиля.
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