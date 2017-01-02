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Полярный циклон Alex: к концу недели в Беларуси до 27 градусов мороза

03.01.2017 10:50 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 дек – Sputnik. Резкое усиление морозов обещают синоптики, к концу недели температура в ночные часы опустится до –23..27°С, сообщили в Гидромете.

Полярный циклон Alex: к концу недели в Беларуси до 27 градусов мороза
© Sputnik Яков Андреев
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"В связи с резким похолоданием объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые соответствуют оранжевому уровню опасности", – сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, в первую неделю 2017 года будет очень изменчивой: сначала сильный снег и порывистый ветер, потом резкое усиление морозов.

В среду ожидаются сложные погодные условия – на большей части территории страны сильный снег, метель, на дорогах гололедица, по юго-западной половине усиление ветра. 

"Температура ночью составит от 0 до –5°С, по северо-востоку при прояснениях – до –8°С, днем – от –3 до +2°С", – уточнил Рябов. 

Далее, по словам синоптика, в Беларусь устремится очень холодный воздух – резкое усиление морозов начнется 6 января. "Полярный холод в Беларусь принесет  циклон Alex.    Температура в течение суток будут составлять от –13 до –20°С, ночью по северной половине при прояснениях до –23°С", – уточнил синоптик. 

В субботу морозная погода сохранится, в отдельных районах страны пройдет небольшой снег, температура ночью составит –15..22°С, при прояснениях до –27°С; днем – –11..18°С, по востоку Беларуси до –20°С. 

По словам Рябова 8 января местами по стране также возможет кратковременный снег, а ночью температура опустится до –15..22°С, при прояснениях до –27°С, днем термометры покажут от –9 до –16°С; по западу будет немного теплее – ночью –10..14°С, днем –4..8°С.

 
Теги: Минск
 
 
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Синоптики отметили, что в первую неделю 2017 года будет очень изменчивой: сначала сильный снег и порывистый ветер, потом резкое усиление морозов.

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