МИНСК, 3 дек – Sputnik. Резкое усиление морозов обещают синоптики, к концу недели температура в ночные часы опустится до –23..27°С, сообщили в Гидромете.



© Sputnik Яков Андреев МЧС призывает в ближайшие дни одеваться теплее

"В связи с резким похолоданием объявлено предупреждение о неблагоприятных метеорологических явлениях, которые соответствуют оранжевому уровню опасности", – сообщил Sputnik во вторник начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Дмитрий Рябов.

По его словам, в первую неделю 2017 года будет очень изменчивой: сначала сильный снег и порывистый ветер, потом резкое усиление морозов.

В среду ожидаются сложные погодные условия – на большей части территории страны сильный снег, метель, на дорогах гололедица, по юго-западной половине усиление ветра.

"Температура ночью составит от 0 до –5°С, по северо-востоку при прояснениях – до –8°С, днем – от –3 до +2°С", – уточнил Рябов.

Далее, по словам синоптика, в Беларусь устремится очень холодный воздух – резкое усиление морозов начнется 6 января. "Полярный холод в Беларусь принесет циклон Alex. Температура в течение суток будут составлять от –13 до –20°С, ночью по северной половине при прояснениях до –23°С", – уточнил синоптик.

В субботу морозная погода сохранится, в отдельных районах страны пройдет небольшой снег, температура ночью составит –15..22°С, при прояснениях до –27°С; днем – –11..18°С, по востоку Беларуси до –20°С.

По словам Рябова 8 января местами по стране также возможет кратковременный снег, а ночью температура опустится до –15..22°С, при прояснениях до –27°С, днем термометры покажут от –9 до –16°С; по западу будет немного теплее – ночью –10..14°С, днем –4..8°С.