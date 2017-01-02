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В Беларуси вводят международные стандарты финотчетности

03.01.2017 10:46 — Разное | БДГ  
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С 1 января 2017 года в Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов вводятся международные стандарты финансовой отчетности.

Согласно совместному постановлению Совета Министров и Национального банка от 30 декабря 2016 года №1119/35, с 1 января 2017 года на территории Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов вводятся Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 9 "Финансовые инструменты" и Международный стандарт финансовой отчетности (IFRS) 16 "Аренда". 

Кроме этого, вводятся следующие документы стандартов финотчетности: "Учет приобретений долей участия в совместных операциях (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IFRS) 11)", "Разъяснение допустимых методов амортизации (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 38)", "Сельское хозяйство: плодовые культуры (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 16 и Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 41)", "Метод долевого участия в отдельной финансовой отчетности (Поправки к Международному стандарту финансовой отчетности (IAS) 27)" и другие.

 
 
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С 1 января 2017 года в Беларуси в качестве технических нормативных правовых актов вводятся международные стандарты финансовой отчетности.

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