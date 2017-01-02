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Нефть подорожала до 57 долларов на первых торгах года

03.01.2017 10:49 — Разное | Ежедневник  
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Нефть подорожала до 57 долларов на первых торгах года

фото: shakhty.su

Стоимость барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 9:18 мск достигла 57,17 доллара.

Углеводородное сырье дорожает на фоне новостей из Катара, который 3 января объявил о сокращении уровня добычи на 130 тысяч баррелей в сутки, сообщает lenta.ru со ссылкой на Bloomberg.

Растет и стоимость на февральские фьючерсы нефти WTI. На Нью-Йоркской товарной бирже цена техасского сырья поднялась на 48 центов до 54,2 доллара за баррель, пишет Rambler News Service.

Как отмечает Bloomberg, Brent в целом за 2016 год подорожала более чем в полтора раза, что является наибольшим ростом данного показателя с 2009-го.

30 ноября государства-члены ОПЕК на встрече в Вене договорились о сокращении добычи нефти на 1,2 миллиона баррелей в сутки — до 32,5 миллиона. На такой шаг страны решили пойти впервые с 2008 года. Кроме того, картель договорился с государствами вне ОПЕК о снижении производства.

 
Теги: Новости
 
 
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Стоимость барреля нефти Brent на лондонской бирже ICE по состоянию на 9:18 мск достигла 57,17 доллара.

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