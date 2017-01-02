По факту ДТП в Полоцком районе, где перевернулась маршрутка с 16 пассажирами, проводится проверка, водитель привлечен к административной ответственности, сообщил БЕЛТА представитель ГАИ УВД Витебского облисполкома Александр Казючиц.





ДТП произошло вечером 2 января в районе деревни Чернещино. Микроавтобус с 16 пассажирами направлялся из Новополоцка в Полоцк по маршруту № 10. На закруглении дороги его занесло, и машина врезалась в припаркованный у обочины KIA Sportage, после чего опрокинулась на правый бок. Водитель KIA в этот момент как раз искал помощь, чтобы отбуксировать свой неисправный автомобиль.

По предварительным данным, в аварии никто не пострадал.