|
Трамп рассказал о самом надежном способе переписки
Избранный президент США Дональд Трамп, говоря о кибератаках, назвал лучшим способом отправки важных сообщений «написать и отправить курьером». Об этом сообщает
«Меня не волнует, что они говорят, ни один компьютер не является безопасным, — сказал Трамп. — У меня есть 10-летний сын, он может сделать с компьютером что угодно. Если вы хотите сделать что-то без обнаружения, напишите это и отправьте курьером».
Также бизнесмен ответил на вопрос о предполагаемом хакерством взломе во время предвыборной гонки и нежелании признать роль России в атаках. Он
«Я знаю вещи, о которых другие люди не знают, — заявил Трамп журналистам в субботу. — Вы узнаете (о них) во вторник или в среду».
Напомним, 29 декабря Вашингтон объявил
Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.
Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых действующая администрация обвиняет Россию.
В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
"Если вы хотите сделать что-то без обнаружения, напишите это и отправьте курьером", - сказал избранный президент США.
|
Архив (Разное)
Комментарии