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Трамп рассказал о самом надежном способе переписки

03.01.2017 10:50 — Разное | Tut.by  
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Избранный президент США Дональд Трамп, говоря о кибератаках, назвал лучшим способом отправки важных сообщений «написать и отправить курьером». Об этом сообщает Business Insider со ссылкой на отчет для прессы.


Единственный снимок Дональда Трампа рядом с компьютером. До конца неясно, что именно он здесь делает. Фото: Reddit

«Меня не волнует, что они говорят, ни один компьютер не является безопасным, — сказал Трамп. — У меня есть 10-летний сын, он может сделать с компьютером что угодно. Если вы хотите сделать что-то без обнаружения, напишите это и отправьте курьером».

Также бизнесмен ответил на вопрос о предполагаемом хакерством взломе во время предвыборной гонки и нежелании признать роль России в атаках. Он назвал «несправедливыми» обвинения, которые возлагаются до появления полных результатов расследования.

«Я знаю вещи, о которых другие люди не знают, — заявил Трамп журналистам в субботу. — Вы узнаете (о них) во вторник или в среду».

Напомним, 29 декабря Вашингтон объявил о введении санкций, которые коснулись некоторых российских компаний, Федеральной службы безопасности и Главного разведывательного управления (ГРУ, официально — Главное управление) Генштаба ВС РФ, а также высшего руководства ГРУ.

Кроме того, власти США объявили персонами нон грата 35 российских дипломатов и сообщили о закрытии двух принадлежащих РФ объектов в штатах Нью-Йорк и Мэриленд.

Вашингтон связывает эти шаги с хакерскими атаками на американские политические организации, в которых действующая администрация обвиняет Россию.

В Москве неоднократно отвергали причастность к кибератакам. Комментируя новые санкции, пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что они являются проявлением агрессии.

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"Если вы хотите сделать что-то без обнаружения, напишите это и отправьте курьером", - сказал избранный президент США.

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