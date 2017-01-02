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ГАИ: кроме "пьяного" ДТП на МКАД обстановка остается спокойной
03.01.2017 11:00 — Разное | Sputnik Беларусь
Начало этого года не охарактеризовалось всплеском дорожно-транспортных происшествий, сообщил на радио Sputnik Беларусь инспектор отдела по агитации и пропаганде Минской Госавтоинспекции Руслан Тагиров.
"За 1 января в Минске произошло всего 29 ДТП, из них — только одно с пострадавшими, во второй день года — 42 аварии без пострадавших", — уточнил собеседник Sputnik.
Как сообщил представитель Минской Госавтоинспекции, единственное ДТП с пострадавшими — это авария на МКАД. 1 января легковой автомобиль, в котором находились пять человек, врезался в осветительную мачту.
"Водитель и пассажиры находились в нетрезвом состоянии. Сам водитель не пострадал. Трое их четырех пассажиров были госпитализированы. По факту аварии проводится проверка", — рассказал Руслан Тагиров на радио Sputnik Беларусь.
Кроме того, представитель Госавтоинспекции уточнил, что 29 ДТП в день — это очень небольшая цифра для Минска.
"В среднем, в будний день в Минске происходит около 100 ДТП, в выходные — до 60. То есть 29 аварий в первый день нового года — это мало", — отметил собеседник Sputnik.
Комментарий инспектора отдела по агитации и пропаганде Минской Госавтоинспекции Руслана Тагирова о ситуации на столичных дорогах слушайте на радио Sputnik Беларусь.
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