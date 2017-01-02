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Водитель случайно снял самую опасную китайскую ядерную ракету
Один из китайских водителей снял на видеорегистратор переброску новейшего китайского подвижного грунтового ракетного комплекса,
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На видео зафиксировано тяжелое шасси с 80-тонной трехступенчатой твердотопливной ракетой DF-41, способной нести от 6 до 10 ядерных боеголовок мощностью от 250 кт до мегатонны.
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Ракета может нести от 6 до 10 ядерных боеголовок мощностью от 250 кт до мегатонны.
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