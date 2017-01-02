﻿ Водитель случайно снял самую опасную китайскую ядерную ракету. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Водитель случайно снял самую опасную китайскую ядерную ракету

03.01.2017 11:34 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Один из китайских водителей снял на видеорегистратор переброску новейшего китайского подвижного грунтового ракетного комплекса, сообщает Defence Blog.

Внимание! У вас отключен JavaScript, ваш браузер не поддерживает HTML5, или установлена старая версия проигрывателя Adobe Flash Player.
 

Больше видео вы найдете TUT и на нашем канале на YouTube. Подписывайтесь!

На видео зафиксировано тяжелое шасси с 80-тонной трехступенчатой твердотопливной ракетой DF-41, способной нести от 6 до 10 ядерных боеголовок мощностью от 250 кт до мегатонны.

По данным Washington Free Beacon, китайские военные уже проводили тестовый запуск DF-41 5 декабря 2015 года, тогда ракета была запущена из контейнера, установленного на специальном железнодорожном вагоне.

Читайте также: Россия поставила Китаю новейшие истребители поколения 4++
 

 
 
Ссылка на источник 51
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Ракета может нести от 6 до 10 ядерных боеголовок мощностью от 250 кт до мегатонны.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
ГАИ: кроме "пьяного" ДТП на МКАД обстановка остается спокойной
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика