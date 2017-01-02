Один из китайских водителей снял на видеорегистратор переброску новейшего китайского подвижного грунтового ракетного комплекса, сообщает Defence Blog.

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На видео зафиксировано тяжелое шасси с 80-тонной трехступенчатой твердотопливной ракетой DF-41, способной нести от 6 до 10 ядерных боеголовок мощностью от 250 кт до мегатонны.

По данным Washington Free Beacon, китайские военные уже проводили тестовый запуск DF-41 5 декабря 2015 года, тогда ракета была запущена из контейнера, установленного на специальном железнодорожном вагоне.