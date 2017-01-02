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В Речице Volkswagen переехал лежащего на дороге мужчину

03.01.2017 11:37 — Разное | Tut.by  
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Смертельный наезд произошел 1 января, в 22.05, на улице Наумова в Речице. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.


Фото: УГАИ МВД

— 25-летний водитель Volkswagen Polo, житель Речицы, ехал со стороны улицы Ленина в направлении улицы Советской. Вблизи дома № 95 по улице Наумова он совершил наезд на лежавшего на проезжей части дороги 44-летнего местного жителя, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.

 
 
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Наезд произошел 1 января, в 22.05, на улице Наумова.

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