Смертельный наезд произошел 1 января, в 22.05, на улице Наумова в Речице. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в УГАИ МВД.



Фото: УГАИ МВД

— 25-летний водитель Volkswagen Polo, житель Речицы, ехал со стороны улицы Ленина в направлении улицы Советской. Вблизи дома № 95 по улице Наумова он совершил наезд на лежавшего на проезжей части дороги 44-летнего местного жителя, — сказали в ГАИ.

В результате ДТП мужчина от полученных травм умер на месте происшествия.