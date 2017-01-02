Средняя белорусская семья, по официальной статистике, ежемесячно располагает суммой почти в 970 рублей. В городах эта сумма больше, в деревне — меньше. FINANCE.TUT.BY расспросил у семей, которые попали в категорию среднестатистических, о том, как они живут и на что этих денег хватает. Оказалось, многие из них строят жилье, откладывают по 200 долларов в месяц, но при этом постоянно обращаются за помощью к родителям, а многие даже живут с ними.



Фото: Дмитрий Брушко, TUT.BY

Справка FINANCE.TUT.BY. Располагаемые ресурсы — это денежные средства домашних хозяйств, стоимость потребленных продуктов питания, произведенных в личном подсобном хозяйстве, за минусом материальных затрат на их производство, и стоимость полученных в натуральной форме льгот и выплат.

«Детям покупаем одежду на барахолках, новая для нас слишком дорого»

Жительница Витебска Татьяна по образованию экономист. Сейчас она находится в декрете, воспитывает двоих детей.

— Пособия на двоих детей — 370 рублей. Супруг работает торговым представителем, его заработок зависит от сезона. Еще недавно он получал около 650 рублей, сейчас получалось чуть больше — около 800, — рассказывает Татьяна. — При этом зарплата супруга считается хорошей. Вот, например, мой отец работает водителем в скорой помощи, получает 370 рублей в месяц.

Семья снимает 3-комнатную квартиру за 300 рублей. На «коммуналку» сейчас уходит 80 рублей в месяц, на интернет — 15 рублей, еще столько же на мобильные телефоны.

— Большую часть денег тратим на питание — около 650 рублей в месяц. Не покупаем колбасные изделия, потому что это очень дорого. Проще взять килограмм мяса за 10 рублей, чем палку колбасы за такие же деньги. Она быстро уходит, ей не наедаешься, и это не полезно для организма. Поэтому покупаем мясо и готовим сами, — говорит женщина.

Из мяса Татьяна чаще всего покупает курицу и свинину, реже — говядину на рынке для детей.

— Покупаем крупы, макароны, овощи. Сладости берем в ограниченном количестве — сырки, белорусское печенье, — перечисляет Татьяна. — На детей много денег уходит. Младшему ребенку еще не исполнилось 1,5 года, покупаем ему смеси, специальные продукты, которые стоят дорого.

Семье помогают родители, которые живут в деревне, привозят продукты — яйца, молоко, творог, а также овощи и фрукты.

— Сами ужимаемся, как можем. Муж не приезжает домой на обед, берет только термос с чаем, очень редко что-то покупает себе, полноценно ест только вечером. Но когда муж в отпуске или на выходном, то это чувствуется, нужно кормить всю семью, — поясняет женщина.

Одежду семья покупает, «если только муж хорошие премиальные получит».

— Детям одежду на барахолках покупаем, потому что они быстро растут, покупать им новую одежду или обувь нет возможности. В магазинах ищем одежду только на скидках и акциях, — рассказывает Татьяна. — Себе очень редко покупаем что-то. Если обувь, то на несколько сезонов.



Татьяна сфотографировала содержимое своего холодильника

На развлечения семья практически не тратит деньги. «Недавно выиграла в радиовикторине сертификат на 10 рублей в центр семейного отдыха, — рассказывает о досуге жительница Витебска. — Отдыхать последний раз ездили в 2013 году — я и дочка. Были в Крыму две недели, отдых обошелся в 1000 долларов».

Сейчас семья строит квартиру, для этого они продали жилье в Орше, где жили до переезда в Витебск. «Если бы не продали квартиру, то ни за что не смогли бы с нуля построить жилье. В кредит нереально построить, там большие ставки. И с нынешними доходами откладывать не получается. Может быть, если бы я работала и наш общий доход составлял около 2000 рублей, то можно было бы откладывать, а так — нет», — резюмирует женщина.

«Получается откладывать по 200 долларов»

Житель Лиды Дмитрий работает логистом, зарабатывает около 700 рублей в месяц.

— Моя супруга сейчас в декрете, получает пособие в 260 рублей. Не шикуем, лишнего не покупаем, но и не голодаем. Обычно берем курицу и свинину, для ребенка иногда говядину. Покупаем каши, фрукты. На продукты уходит примерно 200 рублей в месяц. На обед приезжаю домой или беру ссобойки.

Одежду семья обычно покупает на рынке, там дешевле, а в магазинах — реже.

— На развлечения деньги не тратим почти, мы сейчас строим дом в Лиде, поэтому минимум растрат, у нас самая дешевая машина, но на ее ремонт идет немало денег, — говорит Дмитрий. — Отдыхать ездили три года назад в свадебное путешествие в Европу на машине с друзьями.

У молодой семьи даже получается откладывать деньги — около 200 долларов в месяц.

— Но мы живем у родителей, за «коммуналку» не платим. Родители помогают нам строить жилье, — рассказывает мужчина.

В новый дом семья планирует заселиться через два года.

«Жена сказала: если не поедем отдыхать, я с тобой разведусь»

33-летний минчанин Андрей уже больше 13 лет работает слесарем-электромонтажником в частной фирме. Его семья ежемесячно располагает большей суммой, чем среднестатистическое семейство в столице (в Минске сумма располагаемых ресурсов — 1350 рублей).

— В среднем получаю 1100 рублей в месяц. Супруга работает бухгалтером, ее зарплата — 550 рублей. Мы живем у родителей жены. Оплачиваем квартплату. интернет, телефон, на все это уходит около 100 рублей. Я еще оплачиваю «коммуналку» в квартире моей мамы, это тоже около 100 рублей с учетом платы за приватизацию.

Основная статья расходов сейчас у семьи Андрея — траты на ремонт в квартире его мамы, поэтому откладывать деньги не получается.

— В будущем собираемся переезжать жить в эту квартиру, поэтому занимаемся ремонтом. Если нужно было бы снимать жилье, то пришлось посложнее. 400 рублей в месяц отдавать кому-то — это проблематично было бы, — считает минчанин.

В месяц у семьи на питание уходит около 400−500 рублей.

— Мама сейчас в деревне живет, помогает нам овощами, яйцами. Из мяса покупаем свинину и курицу, говядину никогда не берем. Также покупаем каши, суп, макароны, картошку. Не ущемляем себя особо в еде, но и не шикуем, — отмечает Андрей. — Раз в два-три месяца можем позволить себе шампанское с баночкой икры на вечер.

Чтобы сэкономить, Андрей берет на работу ссобойку. «Сейчас обед в столовой обойдется примерно 6−7 рублей, если взять на второе кусок мяса. За месяц набежит приличная сумма», — рассуждает мужчина.

Одежду Андрей обычно покупает на рынке в Ждановичах. «Я не стиляга, за брендами не гонюсь», — говорит он. На развлечения семья сейчас практически не тратит деньги, «если раз в полгода выберемся в кинотеатр, то это уже праздник».

— А вот на море отдыхали в последний раз в сентябре. Жена сказала, что если не поедем с тобой никуда в этом году отдыхать, то я разведусь. Поехали в Болгарию. Поездка обошлась со всеми расходами в 1400 долларов на двоих на две недели. Не шиковали, конечно, — отмечает Андрей.