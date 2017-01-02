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"Одеваемся на рынке, с продуктами помогают родители". Как живут среднестатистические семьи
Средняя белорусская семья, по официальной статистике, ежемесячно
«Детям покупаем одежду на барахолках, новая для нас слишком дорого»
Жительница Витебска Татьяна по образованию экономист. Сейчас она находится в декрете, воспитывает двоих детей.
— Пособия на двоих детей — 370 рублей. Супруг работает торговым представителем, его заработок зависит от сезона. Еще недавно он получал около 650 рублей, сейчас получалось чуть больше — около 800, — рассказывает Татьяна. — При этом зарплата супруга считается хорошей. Вот, например, мой отец работает водителем в скорой помощи, получает 370 рублей в месяц.
Семья снимает 3-комнатную квартиру за 300 рублей. На «коммуналку» сейчас уходит 80 рублей в месяц, на интернет — 15 рублей, еще столько же на мобильные телефоны.
— Большую часть денег тратим на питание — около 650 рублей в месяц. Не покупаем колбасные изделия, потому что это очень дорого. Проще взять килограмм мяса за 10 рублей, чем палку колбасы за такие же деньги. Она быстро уходит, ей не наедаешься, и это не полезно для организма. Поэтому покупаем мясо и готовим сами, — говорит женщина.
Из мяса Татьяна чаще всего покупает курицу и свинину, реже — говядину на рынке для детей.
— Покупаем крупы, макароны, овощи. Сладости берем в ограниченном количестве — сырки, белорусское печенье, — перечисляет Татьяна. — На детей много денег уходит. Младшему ребенку еще не исполнилось 1,5 года, покупаем ему смеси, специальные продукты, которые стоят дорого.
Семье помогают родители, которые живут в деревне, привозят продукты — яйца, молоко, творог, а также овощи и фрукты.
— Сами ужимаемся, как можем. Муж не приезжает домой на обед, берет только термос с чаем, очень редко что-то покупает себе, полноценно ест только вечером. Но когда муж в отпуске или на выходном, то это чувствуется, нужно кормить всю семью, — поясняет женщина.
Одежду семья покупает, «если только муж хорошие премиальные получит».
— Детям одежду на барахолках покупаем, потому что они быстро растут, покупать им новую одежду или обувь нет возможности. В магазинах ищем одежду только на скидках и акциях, — рассказывает Татьяна. — Себе очень редко покупаем что-то. Если обувь, то на несколько сезонов.
На развлечения семья практически не тратит деньги. «Недавно выиграла в радиовикторине сертификат на 10 рублей в центр семейного отдыха, — рассказывает о досуге жительница Витебска. — Отдыхать последний раз ездили в 2013 году — я и дочка. Были в Крыму две недели, отдых обошелся в 1000 долларов».
Сейчас семья строит квартиру, для этого они продали жилье в Орше, где жили до переезда в Витебск. «Если бы не продали квартиру, то ни за что не смогли бы с нуля построить жилье. В кредит нереально построить, там большие ставки. И с нынешними доходами откладывать не получается. Может быть, если бы я работала и наш общий доход составлял около 2000 рублей, то можно было бы откладывать, а так — нет», — резюмирует женщина.
«Получается откладывать по 200 долларов»
Житель Лиды Дмитрий работает логистом, зарабатывает около 700 рублей в месяц.
— Моя супруга сейчас в декрете, получает пособие в 260 рублей. Не шикуем, лишнего не покупаем, но и не голодаем. Обычно берем курицу и свинину, для ребенка иногда говядину. Покупаем каши, фрукты. На продукты уходит примерно 200 рублей в месяц. На обед приезжаю домой или беру ссобойки.
Одежду семья обычно покупает на рынке, там дешевле, а в магазинах — реже.
— На развлечения деньги не тратим почти, мы сейчас строим дом в Лиде, поэтому минимум растрат, у нас самая дешевая машина, но на ее ремонт идет немало денег, — говорит Дмитрий. — Отдыхать ездили три года назад в свадебное путешествие в Европу на машине с друзьями.
У молодой семьи даже получается откладывать деньги — около 200 долларов в месяц.
— Но мы живем у родителей, за «коммуналку» не платим. Родители помогают нам строить жилье, — рассказывает мужчина.
В новый дом семья планирует заселиться через два года.
«Жена сказала: если не поедем отдыхать, я с тобой разведусь»
33-летний минчанин Андрей уже больше 13 лет работает слесарем-электромонтажником в частной фирме. Его семья ежемесячно располагает большей суммой, чем среднестатистическое семейство в столице (в Минске сумма располагаемых ресурсов — 1350 рублей).
— В среднем получаю 1100 рублей в месяц. Супруга работает бухгалтером, ее зарплата — 550 рублей. Мы живем у родителей жены. Оплачиваем квартплату. интернет, телефон, на все это уходит около 100 рублей. Я еще оплачиваю «коммуналку» в квартире моей мамы, это тоже около 100 рублей с учетом платы за приватизацию.
Основная статья расходов сейчас у семьи Андрея — траты на ремонт в квартире его мамы, поэтому откладывать деньги не получается.
— В будущем собираемся переезжать жить в эту квартиру, поэтому занимаемся ремонтом. Если нужно было бы снимать жилье, то пришлось посложнее. 400 рублей в месяц отдавать кому-то — это проблематично было бы, — считает минчанин.
В месяц у семьи на питание уходит около 400−500 рублей.
— Мама сейчас в деревне живет, помогает нам овощами, яйцами. Из мяса покупаем свинину и курицу, говядину никогда не берем. Также покупаем каши, суп, макароны, картошку. Не ущемляем себя особо в еде, но и не шикуем, — отмечает Андрей. — Раз в два-три месяца можем позволить себе шампанское с баночкой икры на вечер.
Чтобы сэкономить, Андрей берет на работу ссобойку. «Сейчас обед в столовой обойдется примерно 6−7 рублей, если взять на второе кусок мяса. За месяц набежит приличная сумма», — рассуждает мужчина.
Одежду Андрей обычно покупает на рынке в Ждановичах. «Я не стиляга, за брендами не гонюсь», — говорит он. На развлечения семья сейчас практически не тратит деньги, «если раз в полгода выберемся в кинотеатр, то это уже праздник».
— А вот на море отдыхали в последний раз в сентябре. Жена сказала, что если не поедем с тобой никуда в этом году отдыхать, то я разведусь. Поехали в Болгарию. Поездка обошлась со всеми расходами в 1400 долларов на двоих на две недели. Не шиковали, конечно, — отмечает Андрей.
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Журналисты FINANCE.TUT.BY нашли семьи, которые располагают примерно 500 долларами в месяц, и расспросили, как они живут на такую сумму.
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