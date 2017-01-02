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В Беларусь вернется сильный мороз

03.01.2017 12:13 — Разное | БДГ  
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На текущей неделе в Беларуси ожидается сильный мороз, снег и порывистый ветер.

 

 

Как рассказал начальник службы гидрометеорологических прогнозов Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Минприроды Дмитрий Рябов, первая неделя нового года будет характеризоваться крайне неустойчивой погодой: сперва страну засыпет снегом, затем появится порывистый ветер, а к концу недели морозы усилятся до минус 27.

В среду в Беларусь придут метели и сильный снег, в отдельных районах ожидается налипание снега, небольшой туман и гололед, в четверг снег может усилиться, а вместе с ним - и порывы ветра, а температура местами опустится до минус 15.

В пятницу и субботу морозы усилятся - местами ожидается от минус 23 до минус 27 при прояснениях. Такая же погода сохранится 8 января: снег, мороз до минус 27 при прояснениях.

 
 
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На текущей неделе в Беларуси ожидается сильный мороз, снег и порывистый ветер.

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