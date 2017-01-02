По размеру начисленной зарплаты Россия остается 1-й в СНГ, Казахстан уверенно держит 2-е место, а Армения окончательно закрепилась на 3-м, отодвинув Беларусь на 4-е еще в начале 2016-го, а еще раньше обогнав и Азербайджан, больше других пострадавшего от падения цен на нефть, скатившегося на 5-е место, и бывшего, некогда, лидером среди стран Южного Кавказа, а теперь ставшего там аутсайдером (самые большие зарплаты сейчас в этом регионе – в Грузии).

Бывшие когда-то синонимом бедности в европейской части СНГ, зарплаты в Молдове уже не выглядят такими низкими на фоне упавших зарплат лидеров, мало отличаясь даже своим $-эквивалентом от азербайджанских, а сейчас уже являются первым целевым уровнем для Украины, где зарплаты в долларах сократились больше, чем где-либо в СНГ (в начале 2015-го на украинские зарплаты были даже, в моменте, ниже таджикских).

Восстановительный рост $-эквивалента зарплат в Украине идет с самого начала 2016-го, но очень медленно, и может ускориться в 2017-м лишь с увеличением минимальной зарплаты в 2 раза. А пока что размер зарплат в Украине – точно как в Кыргызстане: в долларах – практически одинаковые (сравнялись в середине 2015-го).

Самые низкие зарплаты в СНГ остаются в Таджикистане. «Закрытые» страны СНГ - Туркменистан и Узбекистан - не дают помесячную статистику зарплат, равно как и не имеют свободного валютного рынка. Но и по курсу «черного рынка» зарплаты в $-эквиваленте там выше таджикских, но ниже «украино-кыргызских».

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Россия продолжает удерживать единоличное первенство в рейтинге СНГ по средней начисленной заработной в плате. В ноябре она там составила, в среднем по стране, ₽36.105 (предварительные данные Росстата), что по курсу в конце месяца (65,2382 ₽/$) эквивалентно $553. С прошлого месяца средняя зарплата немного выросла (по уточненным данным, в октябре было ₽35.749), но только в ₽-рублях. В долларах же - упала (октябрь – $565 по курсу конца месяца, 63,2174 ₽/$), исключительно из-за того, что ₽-рубль за ноябрь ослаб к доллару. Зато в декабре, самом «зарплатном» месяце, ожидается заметное превышение $600 – впервые за 1,5 года. Росту зарплат в России в $-эквиваленте способствует укрепление ₽-рубля благодаря подорожавшей нефти.

В Казахстане средняя зарплата в ноябре составила ₸142.088 (данные Комитета по статистике Министерства национальной экономики). Это больше, чем было в октябре (₸141.903), но из-за ослабления ₸-тенге к доллару (в конце октября было 335,12 ₸/$, а в конце ноября стало 341,44 ₸/$), $-эквивалент зарплат снизился с $423 до $416. Тем не менее, Казахстан уверенно держится на 2-м месте в рейтинге зарплат среди стран СНГ, заметно подняв их $-эквивалент с начала года во многом за счет укрепления ₸-тенге: в январе казахская начисленная средняя зарплата снизилась, было, до $348 - минимума более чем за 10 лет, тогда же было и «дно» ₸-тенге.

Армения в 2016-ом году вышла на 3-е место в рейтинге благодаря устойчивости драма (армянский драм стал самой стабильной по доллару валютой 2015-го в СНГ (и не только), подорожав в тот год даже к евро) на фоне падения национальных валют у “конурентов”, что позволило армянским зарплатам удержать $-эквивалент на достигнутом ранее уровне, в то время как повсюду падал. Средняя по стране зарплата, по предварительным данным Национальной статистической службы Армении, составила в ноябре 181 375 драм, что эквивалентно $378 по курсу конца месяца (480,2 АMD/$). Это меньше, чем было в прошлом месяце, и в драмах и в долларах (181 478 драм - по уточненным данным, или $382 по курсу 475,1 АMD/$ в конце октября).

В Беларуси неоднократные девальвации Br-рубля в 2014-16 гг. опустили среднюю по стране зарплату с более чем $600 в 2014-м до менее $400 в 2016-м (в январе 2016-го было даже $315), ниже армянского уровня. Когда как в 2013-14 гг. Беларусь в зарплатном рейтинге СНГ была на 3-м месте после России и Казахстана (опередив тогда даже поднявшийся на дорогой нефти Азербайджан). Хотя однажды белорусские зарплаты были меньше не только азербайджанских и армянских, но и украинских и молдавских - в девальвационный период 2011-го.

В ноябре в Беларуси средняя начисленная зарплата составила Br717,6, что по курсу конца месяца (1,9795 Br/$) равно $363. По сравнению с прошлым месяцем произошло падение и в Br-рублях (было Br722,9) и, особенно, в долларах (было $379), поскольку Br-рубль за ноябрь заметно ослаб (в конце октября курс был 1,9054 Br/$).

Руководством страны поставлена задача довести $-эквивалент до, в среднем, $500 в 2017-м (такая же планка была в 2009-м определена и для 2010-го, после чего и разразился валютно-финансовый суперкризис 2011-го).

В Азербайджане после двух разовых девальваций маната (в феврале и декабре 2015-го) $-эквивалент зарплат очень сильно упал, с $550 до $300. Манат постепенно ослабляется и в 2016-ом, и теперь долларовые зарплаты в Азербайджана самые низкие среди стран Южного Кавказа (до этого были самые высокие), и лишь 5-е в СНГ: в ноябре – чуть более $300 (в прошлых месяцах были не намного больше, но упали из-за ослабления маната).

И Молдова не избежала ослабления своей национальной валюты (лея) к доллару за последние 2 года. Но оно было не столь значительное, и определено укреплением самого доллара в мире (снижение молдавского лея к евро за это время вообще малозаметное). Поэтому такого уж сильного сокращения $-эквивалента зарплат, как во многих других странах СНГ, в Молдове не произошло, а его сегодняшний малый размер ($260 в среднем за последние месяцы, 6-е место в СНГ) – это больше результат экономики, нежели падения лея (хотя в 2013-14 гг. $-эквивалент средней по стране начисленной зарплаты держался ок. $300).

События 2014-15 гг. в Украине, вызвавшие экономический кризис и вывод валюты из банков с последующим обвалом гривны и сильнейшим, от этого, падением $-эквивалента зарплат (средняя по 2015-му - $179, а выше $200 было только в декабре, когда как в 2013-м было $400), в 2016-м сменились финансовой стабилизацией и некоторым ростом зарплат в $-эквиваленте. После того как в мае в Украине была увеличена «минималка» (до ₴1450), средняя по стране зарплата, наконец, превысила $200. В ноябре средняя зарплата в Украине - ₴5406, экв. $201 (в сентябре-октябре было чуть больше, но ослабление ₴-гривны в ноябре понизило $-эквивалент).

В Украине значительная часть зарплат платится «в конвертах», что сильно занижает официальный показатель. Но с января 2017-го «минималка» там увеличивается вдвое, что выведет часть зарплат из тени, увеличив, тем самым, показатель средней зарплаты даже только лишь этим.

Украинские зарплаты находятся на уровне зарплат Кыргызстана, где сейчас средний их размер чуть больше $200 (уточненная в октябре - $205). В этой среднеазиатской стране курс национальной валюты сома к доллару упал на меньший в регионе процент, несмотря на сильное сокращение притока денег из России от «гастарбайтеров», что и не позволило кыргызским зарплатам так сильно упасть в $-эквиваленте.

В Таджикистане же, беднейшей стране СНГ, $200-й средней по стране зарплаты не было никогда, но в начале 2015-го таджикский $-эквивалент зарплат, правда, превысил украинский (в момент обвала гривны в феврале того года). Сейчас средняя зарплата в Таджикистане колеблется в пределах $125-130, и самое значительное увеличение может быть в 2016-ом лишь до $150 в конце года.

Динамика средней по стране начисленной зарплаты с конца 2007-го года – представлена на диаграмме ниже. В абсолютном выражении наибольшее падение $-эквивалента зарплат произошло в России – где-то на $400.

Исторический максимум $-эквивалента средней зарплаты почти во всех странах СНГ был в декабре 2013-го (в Беларуси в июле 2014-го). Рекордный показатель $-эквивалента средней начисленной зарплаты по странам: в России - $1214, в Казахстане - $890, в Беларуси - $626, в Армении - $502, в Украине - $440, в Молдове - $328, в Кыргызстане - $308, в Таджикистане - $193.

График динамики зарплат по странам в Lg-формате показывает относительное, а не абсолютное, изменение зарплат. Как видно, самое сильное падение произошло в Украине в 2014-ом – начале 2015-го. В Беларуси и России зарплаты в долларах снизились в 2014-15 гг., в Казахстане - в 2015-ом и в Азербайджане - в 2015-16 гг.

Относительно спокойная политико-экономическая жизнь в регионе закончилась в начале 2014-го с развитием ситуации в Украине и вокруг нее. Наибольшое падение $-эквивалента зарплат за это время случилось именно в Украине – на 49,9% (ноябрь 2016-го к среднегодовой месячной зарплате 2013-го).

Падение мировых цен на нефть, которое многие связывают именно с украинскими событиями, создало, через девальвации валют, негативную динамику и $-эквивалента зарплат в России, Казахстане и Азербайджане (там падение, соответственно, на 41,2%, 41,8%, 44,0% - как видно, не намного лучше, чем в Украине), а также в экономически связавшей себя с Россией Беларуси (ноябрь 2016-го к средней в 2013-ом – минус 36,9%).

Меньше оказались затронутыми кризисом Кыргызстан и Молдова и Таджикистан, несмотря на их зависимость от трудовой миграции в Россию (однако это уже меньше касается Молдовы – там трудовая миграция в ЕС). А в Армении сегодняшние долларовые зарплаты вообще выше, чем, в среднем, были в 2013-ом.

В среднем за год (за последние 12 месяцев - за период “декабрь 2015-го - ноябрь 2016-го”) среднемесячная зарплата составила в $-эквиваленте: в Азербайджане - $343, в Армении - $392, в Беларуси - $364, в Казахстане - $403, в Кыргызстане - $202, в Молдове - $251, в России - $541, в Таджикистане - $122, в Украине - $195.

Динамика среднегодовой месячной зарплаты представлена на диаграммах с абсолютными…

…и относительными изменениями.

Исторически рекордный размер среднегодовой месячной зарплаты в $-эквиваленте зафиксирован: в Армении - $413, в Беларуси - $592, в Казахстане - $716, в Кыргызстане - $236, в Молдове - $298, в России - $942, в Таджикистане - $173, в Украине - $402.

Если сопоставить сегодняшнюю, в долларах, среднюю за год (за 12 последних месяцев) месячную зарплату с таковой в календарном 2007-м, последнем предкризисном (перед мировым кризисом 2008-09 гг.), то намного меньше она стала только в Украине, хотя постепенно поднимается. В Казахстане показатель среднегодовой зарплаты сейчас также ниже, чем был в 2007-ом, падает, но не не намного, и, к тому же, уже достиг «дна». В России среднегодовая зарплата в настоящее время такая же, в долларах, какой была тогда, в 2007-ом, но тоже начинает расти. Достиг «дна» и белорусский показатель.

С другой стороны, продолжает стремительно снижаться показатель среднегодовой зарплаты в Азербайджане, однако он, пока еще, намного выше, чем был в 2007-м. Больше всего выросли за 9 лет, в долларах, зарплаты в Кыргызстане и, еще больше, в Таджикистане, несмотря на недавное обвальное падение: тогда, почти 10 лет назад, они там были мизерными.

Из стран б.СССР наибольшие зарплаты – в странах Балтии. По данным их статистических органов, в III квартале они составили: в Эстонии начисленная (с налогами) - €1119 (экв. $1249 по среднему за квартал курсу), чистая («нетто», после вычета всех налогов) - €902 ($1007), в Литве: начисленная - €793 ($885), чистая - €616 ($688), в Латвии: €847 ($945) – брутто-зарплата, €622 ($694) – нетто-зарплата. То есть в странах Балтии даже чистая, «на руки» после уплаты всех налогов, средняя по стране зарплата больше, чем в России – лидере СНГ по зарплате.

В Грузии, вышедшей из СНГ, средняя начисленная зарплата во 2-ом квартале 2016-го составляла 980,6 лари – это более $420. И это делает Грузию страной с самыми высокими сейчас зарплатами на Южном Кавказе. Хотя не так давно, в период высоких цен на нефть, вне конкуренции в том регионе был Азербайджан, который теперь там на последнем месте, ниже Армении.

В Польше средняя начисленная (брутто, с налогами) зарплата в III квартале составила 4055 злотых, это $1043, а нетто-зарплата («чистая», без уплаченных налогов, исходя из особенностей польского налогообложения) - чуть менее 2900 злотых, или $744 в месяц. В Румынии средняя брутто-зарплата в октябре – 2918 лей ($685), нетто-зарплата («чистыми», на руки) - 2108 лей, или $495 (курс в конце месяца – 4,2616 RoL/$). В Болгарии в сентябре средняя брутто-зарплата по экономике составляла 954 левов, что эквивалентно $544.