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Напоминаем: осталось три дня, чтобы оплатить жировку без пени

03.01.2017 12:09 — Разное | Tut.by  
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Тем, кто откладывал оплату пришедшей в декабре жировки на «после праздников», напоминаем: осталось 3 дня, чтобы рассчитаться с коммунальниками без пени. При этом январскую квитанцию нужно будет оплатить до 25 января.

В прошлом году из-за опоздавших жировок правительство перенесло срок уплаты «коммуналки» без пени. Например, услуги ЖКХ за ноябрь можно оплачивать в период с 26 декабря 2016 года по 5 января 2017-го.

Однако по новым жировкам нужно будет рассчитаться уже в привычные сроки — до 25 числа. Затем будет насчитываться пеня. Так что некоторым белорусам в январе придется оплатить сразу две жировки — за ноябрь и декабрь.

Напомним, что перенос сроков оплаты был связан с переходом на новую систему «Расчет-ЖКУ». По этой же причине минчане лишились привычного сайта komplat.by, на котором можно было подавать показания счетчиков воды онлайн. Пока потраченные кубометры можно сообщать в РСЦ по телефону или отправлять эсэмэской. Но уже на этой неделе обещают организовать подачу показаний приборов учета в ЕРИП.

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"Коммуналку" за декабрь нужно будет оплачивать уже в привычные сроки - до 25 января.

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