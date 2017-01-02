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Напоминаем: осталось три дня, чтобы оплатить жировку без пени
Тем, кто откладывал оплату пришедшей в декабре жировки на «после праздников», напоминаем: осталось 3 дня, чтобы рассчитаться с коммунальниками без пени. При этом январскую квитанцию нужно будет оплатить до 25 января.
В прошлом году из-за опоздавших жировок правительство
Однако по новым жировкам нужно будет рассчитаться уже в привычные сроки — до 25 числа. Затем будет насчитываться пеня. Так что некоторым белорусам в январе придется оплатить сразу две жировки — за ноябрь и декабрь.
Напомним, что перенос сроков оплаты был связан с переходом на новую систему «Расчет-ЖКУ». По этой же причине минчане
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"Коммуналку" за декабрь нужно будет оплачивать уже в привычные сроки - до 25 января.
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