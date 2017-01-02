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В Лидском районе опрокинулась маршрутка с пассажирами: трое пострадавших
Три пассажира маршрутки получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 2 января вблизи деревни Петюлевцы Лидского района. Об этом
Водитель маршрутного такси Mercedes вез пассажиров из Минска в Гродно. При завершении обгона он возвращался в свою полосу, но не справился с управлением. «Микроавтобус съехал сначала на обочину, после чего вылетел в кювет и опрокинулся», — сказали в ГАИ.
В результате ДТП три пассажира маршрутки получили травмы различной степени тяжести.
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Авария произошла 2 января вблизи деревни Петюлевцы.
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