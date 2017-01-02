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Полиция обнародовала селфи подозреваемого в теракте в Стамбуле

03.01.2017 12:17 — Разное | Sputnik Беларусь  
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Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Вооруженный автоматом террорист застрелил охранявшего клуб полицейского, ворвался в помещение, где находились более 700 человек, и открыл по ним стрельбу. 

Полиция обнародовала селфи подозреваемого в теракте в Стамбуле
© REUTERS Umit Bektas
СМИ: террориста, напавшего на ночной клуб в Стамбуле, пока не поймали

По данным МВД Турции, погибли 39 человек, 69 ранены, поиски нападавшего продолжаются. По данным агентства Рейтер, ответственность за теракт взяла на себя террористическая группировка "Исламское государство" (ИГ, запрещена в РФ).

В настоящий момент продолжаются работы по установлению личности террориста. Как сообщили турецкие СМИ со ссылкой на источники в полиции, террорист является гражданином Узбекистана или Кыргызстана.

Полиция изучила данные с камер видеонаблюдения в районе ночного клуба, где произошел теракт. На изображениях отчетливо видны черты лица террориста. Также полиция обнародовала кадры селфи предполагаемого преступника, на которых он идет по городу и снимает себя на камеру.

В общей сложности в сразу после взрыва в ночном клубе были задержаны 147 человек, среди них 35 были официально помещены под арест. Позже было распространено официальное заявление, что среди задержанных подозреваемого в совершении теракта нет.

 
 
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На записи мужчина снимает себя, прогуливаясь по стамбульской площади Таксим, когда было снято это видео — до или после совершения теракта — пока неизвестно.

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