Столичные магазины и торговые центры продолжат в Новом году устраивать распродажи непродовольственных товаров. Купить обновку в скидочные дни можно будет на 5−50% дешевле, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.



Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Универмаг «Беларусь» на январь запланировал сразу шесть скидочных дней, в которые непродовольственные товары будут продавать на 20% дешевле.

Максимальные же скидки в этом месяце обещают в торговом центре «Столица», где отдельные магазины наполовину сбросят ценник на товар.

Где и когда в январе искать скидки? Где Когда Размер скидки ЦУМ 14, 28 17% универмаг «Беларусь» 6, 10, 13, 17, 24, 31 20% ГУМ 12, 26 17% ТД «На Немиге» 11, 18, 25 20% УП «Кирмаш» 4, 18 20% ООО «Старт-Х» 4, 11, 18, 25 15% ТООО «Северянка» 12, 13, 20, 25 15% на отдельные группы промышленных товаров ЗАО «1000 мелочей» 5, 12, 19, 26 15% ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» 11, 18, 25 20% ООО «Вильнюс-1» с 1 по 7 15% на отдельные группы промышленных товаров магазины ТЦ «Столица» 8, 22 от 5 до 50%