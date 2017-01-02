Гид по январским распродажам. В каких магазинах и торговых центрах искать скидки
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Столичные магазины и торговые центры продолжат в Новом году устраивать распродажи непродовольственных товаров. Купить обновку в скидочные дни можно будет на 5−50% дешевле, главное управление потребительского рынка Мингорисполкома. сообщает Фото: Александр Васюкович, TUT.BY
Универмаг «Беларусь» на январь запланировал сразу шесть скидочных дней, в которые непродовольственные товары будут продавать на 20% дешевле.
Максимальные же скидки в этом месяце обещают в торговом центре «Столица», где отдельные магазины наполовину сбросят ценник на товар.
Где и когда в январе искать скидки?
Где
Когда
Размер скидки
ЦУМ
14, 28
17%
универмаг «Беларусь»
6, 10, 13, 17, 24, 31
20%
ГУМ
12, 26
17%
ТД «На Немиге»
11, 18, 25
20%
УП «Кирмаш»
4, 18
20%
ООО «Старт-Х»
4, 11, 18, 25
15%
ТООО «Северянка»
12, 13, 20, 25
15% на отдельные группы промышленных товаров
ЗАО «1000 мелочей»
5, 12, 19, 26
15%
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня»
11, 18, 25
20%
ООО «Вильнюс-1»
с 1 по 7
15% на отдельные группы промышленных товаров
магазины ТЦ «Столица»
8, 22
от 5 до 50%
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С 1 января магазинам будет рекомендовано писать цены товаров за килограмм или литр
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В некоторых магазинах скидки на непродовольственные товары будут доходить до 50%.
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