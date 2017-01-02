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Гид по январским распродажам. В каких магазинах и торговых центрах искать скидки

03.01.2017 12:41 — Разное | Tut.by  
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Столичные магазины и торговые центры продолжат в Новом году устраивать распродажи непродовольственных товаров. Купить обновку в скидочные дни можно будет на 5−50% дешевле, сообщает главное управление потребительского рынка Мингорисполкома.


Фото: Александр Васюкович, TUT.BY

Универмаг «Беларусь» на январь запланировал сразу шесть скидочных дней, в которые непродовольственные товары будут продавать на 20% дешевле.

Максимальные же скидки в этом месяце обещают в торговом центре «Столица», где отдельные магазины наполовину сбросят ценник на товар.

Где и когда в январе искать скидки?
Где Когда Размер скидки
ЦУМ 14, 28 17%
универмаг «Беларусь» 6, 10, 13, 17, 24, 31 20%
ГУМ 12, 26 17%
ТД «На Немиге» 11, 18, 25 20%
УП «Кирмаш» 4, 18 20%
ООО «Старт-Х» 4, 11, 18, 25 15%
ТООО «Северянка» 12, 13, 20, 25 15% на отдельные группы промышленных товаров
ЗАО «1000 мелочей» 5, 12, 19, 26 15%
ЗАО «Гаспадар и Гаспадыня» 11, 18, 25 20%
ООО «Вильнюс-1» с 1 по 7 15% на отдельные группы промышленных товаров
магазины ТЦ «Столица» 8, 22 от 5 до 50%

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С 1 января магазинам будет рекомендовано писать цены товаров за килограмм или литр

 
 
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В некоторых магазинах скидки на непродовольственные товары будут доходить до 50%.

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