Крупный долгострой в пригороде Минска — недостроенную АЗС — выставили на аукцион во второй раз. И с внушительной скидкой в 54%, или 4,5 миллиона рублей.





Напомним, продать недостроенную АЗС пыталась компания «Октан-АЗС-Сервис», участок которой достался почти бесплатно как инвестиционный. Но достроить объект инвестор не смог. Месяц назад президент принял указ, по которому этой и еще трем частным компаниям дали два месяца на то, чтобы они самостоятельно разобрались со своими долгостроями в Минском районе. В противном случае объекты могут отойти в собственность государства. Инвестор перед новым годом выставил объект на аукцион, но он не состоялся — желающих купить долгострой не нашлось .

Площадь участка, который был выделен под строительство АЗС, — 5,3296 гектара, начальная цена лота теперь снижена с 8,3 до 3,8 миллиона рублей, что около 1,9 млн долларов.

Повторный аукцион состоится 11 января в Минском городском центре недвижимости .