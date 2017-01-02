﻿﻿ Недостроенную АЗС в Минском районе попробуют продать за полцены. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Недостроенную АЗС в Минском районе попробуют продать за полцены

03.01.2017 12:33 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

Крупный долгострой в пригороде Минска — недостроенную АЗС — выставили на аукцион во второй раз. И с внушительной скидкой в 54%, или 4,5 миллиона рублей.


Напомним, продать недостроенную АЗС пыталась компания «Октан-АЗС-Сервис», участок которой достался почти бесплатно как инвестиционный. Но достроить объект инвестор не смог. Месяц назад президент принял указ, по которому этой и еще трем частным компаниям дали два месяца на то, чтобы они самостоятельно разобрались со своими долгостроями в Минском районе. В противном случае объекты могут отойти в собственность государства. Инвестор перед новым годом выставил объект на аукцион, но он не состоялся — желающих купить долгострой не нашлось.

Площадь участка, который был выделен под строительство АЗС, — 5,3296 гектара, начальная цена лота теперь снижена с 8,3 до 3,8 миллиона рублей, что около 1,9 млн долларов.

Повторный аукцион состоится 11 января в Минском городском центре недвижимости.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 40
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Цена на долгострой снижена на 4,5 миллиона рублей.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Рябов: рождественские морозы в Беларуси будут непродолжительными
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика