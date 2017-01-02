Белорусский экипаж под управлением Сергея Вязовича завершил первый спецучасток стартовавшего в Южной Америке ралли-рейда «Дакар-2017» на 12-м месте. Резкие повороты, коварные ямы и аномальная жара, разогревавшая салон одного из экипажей до рекордных 70 градусов — таким был первый этап для белорусской команды, сообщили в компании velcom, выступившей техническим партнером команды.





В первый день гонки экипажи преодолели около 500 км между столицей Парагвая и небольшим аргентинским городом Ресистенсия. Короткий и относительно простой спецучасток длиной 39 км гонщики проехали без трудностей — это была скорее разминка, чем преодоление тяжких испытаний.

Лучшее время среди белорусов показал Сергей Вязович, проехав спецучасток примерно за 31,5 минуты. Такое же время показали еще два гонщика — голландцы Ханс Стейси и Герт Хузинк. Лидером заезда оказался чех Мартин Коломы на Tatra, который опередил мазовский экипаж на 1,33 минуты.

МАЗ Александра Василевского финишировал 21-м, потратив на контрольной дистанции около 34 минут. От чешского гонщика наш экипаж отстал более чем на 4 минуты. Двумя строчками ниже расположился Алексей Вишневский, который преодолел спецучасток за 35 минут и проиграл лидеру заезда 5 минут.

— Первый этап проехали неплохо, даже обогнали четыре грузовика. Впереди идущие экипажи пылили перед нами, поэтому приходилась сбрасывать скорость, а так бы показали еще лучшее время, — признался пилот Алексей Вишневский. — С другой стороны, с первого дня незачем рисковать на таком коротком спецучастке. Морально и физически готов к более серьезному второму этапу. Трасса, конечно, будет отличаться от того, с чем приходилось иметь дело на «Шелковом пути», но тем и интереснее борьба.

Сложнее всего пришлось экипажу под управлением Александра Василевского, который ведет грузовик предыдущего поколения.

— В кабине было невыносимо жарко — под 70 градусов. Вентиляторы не успевали создавать ветерок. Поэтому проехать 39 км в таких условиях было очень непросто. На трассе были ямы, узкие места, повороты на 90 градусов. Может, результата и нет, но главное — сохранили машину, — рассказал пилот.













Второй этап приведет экипажи в популярный среди туристов город Сан-Мигель-де-Тукуман. Протяженность этапа превысит 800 км, из которых 284 км придется на спецучасток. Трасса в основном пройдет вдоль грунтовых и песчаных дорог. Маршрут обещает скоростные участки, которые традиционно предпочитает лидер мазовской команды Сергей Вязович.

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На «Дакар» белорусы привезли два обновленных спорткара МАЗ. Гоночные автомобили оснащены 12,5-литровыми моторами мощностью 930 лошадиных сил, которые созданы чешской командой Buggyra. Конструкция грузовика стала надежнее, а в салоне появился кондиционер. В автомобили также встроена система круиз-контроля. Экипаж Александра Василевского ведет грузовик предыдущего поколения с агрегатом Тутаевского моторного завода.





Минский автозавод участвует в марафоне «Дакар» уже в шестой раз. Ралли-рейд проходит с 2 по 14 января по территориям сразу трех стран — Аргентины, Боливии и Парагвая. Протяженность маршрута составляет порядка 9 тысяч км, среди испытаний — изматывающие горные перевалы, опасные извилистые дороги, коварные пески и дюны. В классе грузовиков в ралли принимают участие 50 экипажей. Основными конкурентами белорусских «зубров» выступают КамАЗ, Iveco, MAN, Renault и Tatra.