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Рябов: рождественские морозы в Беларуси будут непродолжительными

03.01.2017 12:24 — Разное | Sputnik Беларусь  
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На Беларусь движется полярный циклон Alex, который принесет нам изменчивую и некомфортную погоду, сообщил в эфире радио Sputnik начальник службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрий Рябов.

"Нас ждет сначала гололедица, потом сильный ветер и снегопады, затем ударят морозы. В связи с резким похолоданием объявлено предупреждение о неблагоприятных метео-явлениях, которые соответствуют оранжевому уровню опасности", — уточнил Дмитрий Рябов.

По словам синоптика, ухудшение погодных условий прогнозируется в Беларуси 4 и 5 января. Так, в среду на большей части страны ожидается сильный снег, ветер усилится до 15-21 метров в секунду.

"Далее циклон будет уходить на Россию и вслед за ним в Беларусь устремится очень холодный воздух. К Рождеству ударят морозы. В четверг днем в среднем по стране температура понизится до минус 10-12 градусов", — сообщил собеседник  Sputnik.

По информации синоптика, в пятницу, 6 января, температура в среднем по стране составит минус  13-20 градусов, в ночь на субботу — до 23-27 градусов мороза. После выходных рождественские морозы в Беларуси начнут ослабевать, и установится более комфортная зимняя погода.

Подробный комментарий начальника службы гидрометеопрогнозов Республиканского гидрометеоцентра Дмитрия Рябова о погодных условиях в стране в первую неделю нового года слушайте  на радио Sputnik Беларусь.

 
 
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Синоптики объявили штормовое предупреждение, к Рождеству в Беларуси ожидается приход морозов – в пятницу температура воздуха опустится до минут 27 градусов,.

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