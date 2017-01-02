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Комедия "Елки" сохранила лидерство минского проката, обогнав "Викинг"

03.01.2017 13:02 — Разное | Tut.by  
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Фильм «Елки 5» вторую неделю подряд лидирует в минском прокате. В США по итогам «новогоднего уикенда» на первом месте топа проект «Изгой-один» из франшизы «Звездные войны». Подробнее о кассовых сборах — в обзоре AFISHA.TUT.BY.


Фильм «Елки 5» в кинотеатрах столичного «Киновидеопроката» заработал за выходные 79 тысяч рублей и остался на первом месте проката. В Новый год зрители предпочли праздничное кино, а не, к примеру, фантастику «Пассажиры», которая, как и неделю назад, расположилась на втором месте с доходом в 43 тысячи белорусских рублей.

В США «Пассажиры» заработали за уикенд 16 миллионов долларов, мировые сборы проекта на данный момент составляют 126 миллионов долларов. Пока этого недостаточно, чтобы считаться окупившимся фильмом.

На третьем месте в Минске расположился мультфильм «Три богатыря и морской царь», собравший 40 тысяч рублей.

Четвертое место занял блокбастер «Викинг» с довольно скромным результатом — 25 тысяч рублей. Новый российский проект получил средние отзывы, и, учитывая высокий производственный бюджет, вероятно, уйдет в минус.

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На пятом месте в Минске — фантастика «Изгой-один» из франшизы «Звездные войны». Проект заработал 24 тысячи рублей. В Штатах же кино благополучно занимает очередную неделю первую строчку проката. За новогодние выходные картина заработала 50 миллионов долларов.

В домашнем прокате «Изгой-один» занял второе месте в списке самых кассовых проектов года, опередив ленту «Первый мститель: Противостояние» (420 миллионов против 408). И все это за 16 дней проката! При этом фильм станет и самым кассовым релизом, поскольку в ближайшее время наверняка перекроет результат «В поисках Дори» (486 миллионов долларов).

А мировые сборы «Изгоя-один» достигли цифры в 790 миллионов долларов. Пока что это седьмая строчка в списке самых прибыльных фильмов 2016 года, но позиция еще будет улучшена.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 60
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Фильм "Елки 5" вторую неделю подряд лидирует в минском прокате.

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