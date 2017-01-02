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Комедия "Елки" сохранила лидерство минского проката, обогнав "Викинг"
Фильм
Фильм «Елки 5» в кинотеатрах столичного «Киновидеопроката» заработал за выходные 79 тысяч рублей и остался на первом месте проката. В Новый год зрители предпочли праздничное кино, а не, к примеру, фантастику «Пассажиры», которая, как и неделю назад, расположилась на втором месте с доходом в 43 тысячи белорусских рублей.
В США
На третьем месте в Минске расположился мультфильм
Четвертое место занял блокбастер
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На пятом месте в Минске — фантастика «Изгой-один» из франшизы «Звездные войны». Проект заработал 24 тысячи рублей. В Штатах же кино благополучно занимает очередную неделю первую строчку проката. За новогодние выходные картина заработала 50 миллионов долларов.
В домашнем прокате
А мировые сборы «Изгоя-один» достигли цифры в 790 миллионов долларов. Пока что это седьмая строчка в списке самых прибыльных фильмов 2016 года, но позиция еще будет улучшена.
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Фильм "Елки 5" вторую неделю подряд лидирует в минском прокате.
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