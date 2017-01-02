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Стали известны первые соперники хоккеистов Беларуси на следующем молодежном чемпионате мира
Стали известны первые соперники хоккеистов молодежной (до 20 лет) сборной Беларуси на следующем чемпионате мира, который пройдет на стыке 2017 и 2018 годов в американском Баффало,
На предварительном этапе в одной группе с белорусами сыграют сборные Швейцарии и Чехии, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места на нынешнем турнире в Канаде.
Напомним, что в полуфиналах нынешнего МЧМ 4 января в Монреале
По 4 лучшие команды каждой группы выходят в плей-офф, худшие команды групп в серии до 2 побед сразятся за выживание в элите МЧМ.
В декабре 2016 года молодежная сборная Беларуси заняла 1-е место в группе «А» дивизиона I и вернулась в элиту МЧМ.
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Стали известны первые соперники хоккеистов молодежной (до 20 лет) сборной Беларуси на следующем чемпионате мира, который пройдет на стыке 2017 и 2018 годов в...
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