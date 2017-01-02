Фото: Sven Peter (GER / Bremerhaven), hockey.by

Стали известны первые соперники хоккеистов молодежной (до 20 лет) сборной Беларуси на следующем чемпионате мира, который пройдет на стыке 2017 и 2018 годов в американском Баффало, сообщает страница Федерации хоккея Беларуси ВКонтакте.

На предварительном этапе в одной группе с белорусами сыграют сборные Швейцарии и Чехии, а также команды, занявшие 2-е и 3-е места на нынешнем турнире в Канаде.

Напомним, что в полуфиналах нынешнего МЧМ 4 января в Монреале сразятся США — Россия и Швеция — Канада.

По 4 лучшие команды каждой группы выходят в плей-офф, худшие команды групп в серии до 2 побед сразятся за выживание в элите МЧМ.

В декабре 2016 года молодежная сборная Беларуси заняла 1-е место в группе «А» дивизиона I и вернулась в элиту МЧМ.