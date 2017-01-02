В рамках выставки электроники CES 2017 в Лас-Вегасе, компания Lenovo представила множество новинок и сделала ряд интересных анонсов, касающихся технологий виртуальной реальности.

Новая линейка ноутбуков Legion, в которую вошли Lenovo Y720 и Y520 (преемники моделей Y700 и Y500), ориентирована на поклонников игр и VR-технологий. Устройства работают под управлением 7-го поколения процессоров Intel Kaby Lake и комплектуются до 16 ГБ оперативной памяти, гибридным диском (до 512 ГБ SSD и 2 ТБ HDD) и приводом Blu-ray.





У Legion Y720 — 15,6-дюймовый экран, процессор Core i5−7300HQ или Core i7−7700HQ и графическим ускоритель NVIDIA GTX 1060 с памятью объемом 6 ГБ. Такая начинка должна обеспечить поддержку VR и большинства игр. Пользователи смогут выбрать между моделями с разрешением FullHD (1080p) или 4K. Legion Y720 станет первым ноутбуком компании с поддержкой технологией Dolby Atmos: два динамика мощностью 2 Вт и сабвуфер мощностью 3 Вт обеспечат высокое качество звука.

Legion Y720 выйдет на рынок в апреле по цене от 1400 долларов.

В свою очередь, Lenovo Legion Y520 — более бюджетная модель с более простым дизайном и низкими характеристиками. В частности, за графические вычисления Y520 отвечает ускоритель GTX 1050 Ti, а единственное доступное разрешение дисплея — 1080p.

Legion Y520 появится в продаже уже в феврале по цене от 900 долларов.





Вместе с новыми устройствами Lenovo продемонстрировала журналистам приложение Entertainment Hub.

С помощью VR-шлема и Lenovo Entertainment Hub вы можете переместиться в кинотеатр и просмотреть любой из фильмов в виртуальном помещении.

Кроме того, Entertainment Hub позволяет играть в традиционные игры от первого лица в режиме виртуальной реальности, управляя камерой с помощью поворота головы.

Lenovo продемонстрировала технологию на примере Deus Ex: Human Revolution — Director’s Cut (2013-го года выпуска) с использованием HTC Vive и ноутбука Legion Y720. Шлем заменяет привычные средства управления с помощью мыши или контроллера, позволяя управлять персонажем в виртуальной реальности, даже если игра не была адаптирована под VR.

В Lenovo обещают, что Entertainment Hub будет работать с большинством существующих VR-шлемов.