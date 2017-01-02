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Беларуськалий в 2016 году произвел 10 миллионов тонн удобрений
03.01.2017 13:29 — Разное | Ежедневник
Белорусский производитель калийных удобрений сумел сохранить объем производства на уровне прошлого года, несмотря на проблемы мирового рынка хлоркалия, и занимался инвестициями.
ОАО "Беларуськалий" в 2016 году произвело немногим более 10 миллионов тонн хлоркалия, несмотря на сложную ситуацию на мировом рынке, заявил генеральный директор предприятия Иван Головатый, пишет
По словам Головатого, доля экспорта в общем объеме выпускаемой "Беларуськалием" продукции составляет 92,5%, удобрения поставляются в более чем 90 стран мира. Гендиректор также сообщил, что предприятие продолжает, несмотря на общие проблемы калийного рынка, реализацию важных инвестпроектов, которые направлены на развитие производственных мощностей "Беларуськалия".
В числе таких проектов Головатый назвал строительство Петриковского горно-обогатительного комбината. По его словам, там сейчас ведется проходка шахтных стволов рудника, а также реконструкция и обновление технологического оборудования на действующих обогатительных фабриках для снижения затрат при добыче руды и повышения качества производимых удобрений, а также расширения ассортимента. Он также подчеркнул, что работы по вскрытию новых запасов Краснослободского рудника позволили предприятию увеличить добычу руды на 30%.
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Белорусский производитель калийных удобрений сумел сохранить объем производства на уровне прошлого года, несмотря на проблемы мирового рынка хлоркалия, и...
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