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Тест: кто вы из персонажей Толкина?
03.01.2017 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь
В зависимости от ваших предпочтений вы окажетесь одним из персонажей самой популярной фэнтези-саги в истории. Может быть, вы будете мудрым Гендальфом? Или трудолюбивым и храбрым Фродо? Ответьте на несколько вопросов — и мы скажем о вас все.
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В день 125-летия со дня рождения великого британского писателя Джона Р. Толкина Sputnik предлагает вам узнать, с кем из героев "Властелина колец" у вас больше всего...
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