В зависимости от ваших предпочтений вы окажетесь одним из персонажей самой популярной фэнтези-саги в истории. Может быть, вы будете мудрым Гендальфом? Или трудолюбивым и храбрым Фродо? Ответьте на несколько вопросов — и мы скажем о вас все.

В блог Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код: На вашем ресурсе это будет выглядеть так Тест: кто вы из персонажей Толкина? В день 125-летия со дня рождения великого британского писателя Джона Р. Толкина Sputnik предлагает вам узнать, с кем из героев "Властелина колец" у вас больше всего...