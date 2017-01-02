﻿ Тест: кто вы из персонажей Толкина?. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Тест: кто вы из персонажей Толкина?

03.01.2017 13:51 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

В зависимости от ваших предпочтений вы окажетесь одним из персонажей самой популярной фэнтези-саги в истории. Может быть, вы будете мудрым Гендальфом? Или трудолюбивым и храбрым Фродо? Ответьте на несколько вопросов — и мы скажем о вас все.

 
 
Ссылка на источник 26
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В день 125-летия со дня рождения великого британского писателя Джона Р. Толкина Sputnik предлагает вам узнать, с кем из героев "Властелина колец" у вас больше всего...

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Беларуськалий в 2016 году произвел 10 миллионов тонн удобрений
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика