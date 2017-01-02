Об открытии нового нефтяного месторождения информация размещена на сайте РУП «Производственное объединение “Беларусьнефть”».

Месторождение названо Угольским, так как обнаружено в поисковой скважине №1-Угольская, где на глубине 5 218 м был выявлен приток нефти с газом дебитом примерно 39,5 т в сутки.

Нефть Угольского месторождения относится к категории труднодоступных запасов. Она находятся на большой глубине и в низкопроницаемом коллекторе. Положительным фактором для разработки станет аномально высокое пластовое давление.

Геологические запасы нового месторождения оцениваются в 1 млн 695 тыс. т нефти.

Компания отмечает, что геологические запасы месторождения оцениваются приблизительно в 1,7 млн тонн. Более точную оценку можно будет сделать после бурения в 2017 г. разведочной скважины № 2 Угольская.