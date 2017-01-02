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Картинка дня: российский фотограф делает фантастические снимки снежинок
Россиянин Алексей Клятов — мастер макросъемки снежинок. У него получаются великолепные силуэты, которые выглядят «почти нереально». На его недавние фотографии обратило внимание издание
Алексей живет в Москве и работает в одной из типографий. Съемка снежинок — его хобби, которое появилось несколько лет назад.
Для сверхдетальных фотографий он использует компактную камеру Canon Powershot A650 и внешний объектив Гелиос 44М-5, скрепленные с помощью самодельной макро-приставки.
Снимки он делает прямо на улице или на собственном балконе. В качестве фона выступает черная шерстяная ткань или стекло с подсветкой. Для необходимого наклона и перемещения снежинок фотограф использует зубочистку или акварельную кисточку.
«Как и многие люди, увидевшие впервые хорошие снимки снежинок, я подумал о том, что их невозможно снять фотографу-любителю, без опыта и без дорогостоящего микроскопа, —
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Для сверхдетальных фотографий он использует обычную компактную камеру.
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