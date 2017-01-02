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"Право на отключение": во Франции разрешили игнорировать деловые письма во внерабочее время
С нового года во Франции вступил в силу закон, разрешающий работникам игнорировать рабочую переписку во внерабочее время,
Новый закон обязует компании, где работает более 50 человек, совместно со своими сотрудниками определить часы, когда те имеют права не отвечать на деловые письма, чтобы избежать «вмешательства работы в их частную жизнь». Сторонники этого закона утверждают, что сотрудники, которые вынуждены вести рабочую переписку в свободное время, если это дополнительно не оплачивается, подвергают себя риску стресса, бессонницы, профессионального выгорания и проблем в личной жизни. Правда, многие отмечают недоработки в законе. Например, в нем не прописана потенциальные штрафы или другие меры наказания компаний за несоблюдение новых правил.
Инициатором «права на отключение», как прозвали закон СМИ, выступила министр труда Франции Мириам Эль-Хомри после того, как в сентябре 2015 года было опубликовано исследование, где утверждалось, что более трети французов каждый день решают рабочие вопросы во вне рабочее время и около 60% из них выступали за принятие закона, которые бы регулировал их права.
Новый закон — единственный из ряда непопулярных трудовых реформ, которые позволяют компания проще нанимать и увольнять сотрудников, — не вызвал
Франция знаменита одним из самых строгих рабочих законодательств в мире. С 2000 года рабочая неделя здесь составляет 35 часов в неделю, а
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Во Франции вступил в силу закон, разрешающий игнорировать рабочую переписку во внерабочее время. Таким образом правительство хочет преодолеть негативные...
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