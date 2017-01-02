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"Право на отключение": во Франции разрешили игнорировать деловые письма во внерабочее время

03.01.2017 14:04 — Разное | Tut.by  
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С нового года во Франции вступил в силу закон, разрешающий работникам игнорировать рабочую переписку во внерабочее время, сообщает The Guardian. Главная цель этого закона — предотратить профессиональное выгорание сотрудников и сохранить их отношение с родными.


Фото: Reuters

Новый закон обязует компании, где работает более 50 человек, совместно со своими сотрудниками определить часы, когда те имеют права не отвечать на деловые письма, чтобы избежать «вмешательства работы в их частную жизнь». Сторонники этого закона утверждают, что сотрудники, которые вынуждены вести рабочую переписку в свободное время, если это дополнительно не оплачивается, подвергают себя риску стресса, бессонницы, профессионального выгорания и проблем в личной жизни. Правда, многие отмечают недоработки в законе. Например, в нем не прописана потенциальные штрафы или другие меры наказания компаний за несоблюдение новых правил.

Инициатором «права на отключение», как прозвали закон СМИ, выступила министр труда Франции Мириам Эль-Хомри после того, как в сентябре 2015 года было опубликовано исследование, где утверждалось, что более трети французов каждый день решают рабочие вопросы во вне рабочее время и около 60% из них выступали за принятие закона, которые бы регулировал их права.

Новый закон — единственный из ряда непопулярных трудовых реформ, которые позволяют компания проще нанимать и увольнять сотрудников, — не вызвал массовых протестов среди французов.

Франция знаменита одним из самых строгих рабочих законодательств в мире. С 2000 года рабочая неделя здесь составляет 35 часов в неделю, а работать сверхурочно можно только с официального разрешения начальства.

 
 
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Во Франции вступил в силу закон, разрешающий игнорировать рабочую переписку во внерабочее время. Таким образом правительство хочет преодолеть негативные...

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