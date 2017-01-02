|
В Витебской области подняли единый налог для предпринимателей и физлиц
В Витебской области подняли ставку единого налога для индивидуальных предпринимателей и физических лиц. Решение облсовета депутатов
К примеру, единый налог на торговлю продовольственными товарами на торговых местах в Витебске равен 104 рублям в месяц, а в торговых объектах, при развозной и разносной торговле — 124 рублям. Чуть ниже ставка (соответственно 91 и 100 рублей) у жителей крупных городов области — Новополоцка, Орши и Полоцка, еще меньше (73 рубля) — в других населенных пунктах.
Понижающий коэффициент в размере 0,5 к ставкам единого налога предусмотрен для индивидуальных предпринимателей, изготавливающих на заказ одежду и обувь или занимающихся их ремонтом, выращивающих сельскохозяйственную продукцию, занимающихся животноводством, производящих на заказ готовые текстильные и ковровые изделия, если они зарегистрированы вне Витебска, Полоцка, Новополоцка и Орши.
Кроме того, установлены и единые ставки налога с иностранных граждан и лиц без гражданства, временно пребывающих и временно проживающих в стране.
Так, иностранцы, торгующие в Витебске произведениями живописи, графики, скульптуры, изделиями народных промыслов и ремесел, заплатят 380 рублей за разовую реализацию (не более 5 дней в месяц).
Полный перечень действующих размеров ставок единого налога в области —
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Больше всего - 388 рублей в месяц - будут платить в месяц продавцы автотехники вне торговых объектов в Витебске.
|
Архив (Разное)
Комментарии