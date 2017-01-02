Один человек погиб и еще три получили травмы различной степени тяжести в ДТП, которое произошло 3 января, около 07.30, в Молодечненском районе.

Как сообщили AUTO.TUT.BY в ГАИ Минской области, на 71-м километре трассы Минск — Молодечно — Нарочь произошло касательное столкновение грузового Volvo (молоковоз) с Citroen. После этого автомобиль Volvo выехал на полосу встречного движения, где лоб в лоб столкнулся с «Газелью» и Skoda.





























В результате ДТП 35-летний водитель «Газели» от полученных телесных повреждений умер на месте происшествия. Трое его пассажиров с травмами различной степени тяжести госпитализированы. 42-летняя водитель Skoda и 53-летний водитель Volvo в аварии не пострадали.