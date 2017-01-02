|
ГАИ: эвакуация машины стала дороже
03.01.2017 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь
МИНСК, 3 янв — Sputnik. Тарифы на работы по принудительной отбуксировке, а также хранению эвакуированного транспортного средства на охраняемой стоянке изменились в столице, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.
Забирать эвакуированные машины с начала 2017-го в Минске будет дороже.
По данным столичной ГАИ, принудительная эвакуация транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор оценивается в 60 рублей. За отбуксировку с частичной погрузкой на спецтехнику придется заплатить 50 рублей.
За хранение машины на охраняемой автостоянке придется заплатить семь рублей в сутки за первые три дня, четыре — за четыре-девять суток и по три рубля за срок более десяти суток.
За неправильную остановку и стоянки автомашин штраф составляет базовую величину — 23 рубля. За повторное подобное нарушение в течение года автовладельцу придется заплатить штраф в две базовые величины.
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Принудительная эвакуация машины с полной погрузкой оценивается в 60 рублей, с частичной погрузкой - в 50 белорусских рублей.
|
Архив (Разное)
Комментарии