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ГАИ: эвакуация машины стала дороже

03.01.2017 14:39 — Разное | Sputnik Беларусь  
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МИНСК, 3 янв — Sputnik. Тарифы на работы по принудительной отбуксировке, а также хранению эвакуированного транспортного средства на охраняемой стоянке изменились в столице, сообщили Sputnik во вторник в УГАИ ГУВД Мингорисполкома.

Забирать эвакуированные машины с начала 2017-го в Минске будет дороже.

По данным столичной ГАИ, принудительная эвакуация транспортного средства на охраняемую стоянку с полной погрузкой на эвакуатор оценивается в 60 рублей. За отбуксировку с частичной погрузкой на спецтехнику придется заплатить 50 рублей.

За хранение машины на охраняемой автостоянке придется заплатить семь рублей в сутки за первые три дня, четыре — за четыре-девять суток и по три рубля за срок более десяти суток.

За неправильную остановку и стоянки автомашин штраф составляет базовую величину — 23 рубля. За повторное подобное нарушение в течение года автовладельцу придется заплатить штраф в две базовые величины.

 
Теги: Минск
 
 
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Принудительная эвакуация машины с полной погрузкой оценивается в 60 рублей, с частичной погрузкой - в 50 белорусских рублей.

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