Жительница Бирмингема Софи Хайфилд (Sophie Highfield) купила новый iPhone 5S, в адресной книге которого обнаружились номера телефонов Адель и других известных людей из Великобритании и США. Об этом сообщает Daily Mail .



Софи Хайфилд. Фото: sophieh1985 / instagram.com

По словам девушки, она покупала абсолютно новый смартфон в салоне мобильного оператора, а после добавила в адресную книгу номера друзей и родных. Затем она нажала «М», чтобы позвонить маме, однако обнаружила «дюжины номеров разных мам и пап».

Она начала проверять другие буквы и обнаружила десятки подлинных номеров радиоведущих, телезвезд и олимпийских спортсменов. Среди них — певица Адель, комик Дэвид Уильямс, участница Spice Girls Эмма Ли Бантон, телеведущий Марк Райт, актриса Дениз Уэлч, стилист Гок Ван. Также было множество записей с работниками разных сфер вроде «Софи няня», «Марк борьба с паразитами», «Киран чистка окон».

По словам девушки, сброс к фабричным настройкам не решил проблему, ей пришлось удалять каждую запись вручную, убив «половину уикэнда». Номера также попали на ее iPad и Macbook после синхронизации.

Хайфилд не предоставила скриншотов ее неожиданно обретенной телефонной книги. Daily Mail сообщает, что сотрудники издания проверили несколько номеров знаменитостей, выбранных случайным образом. Все они оказались подлинными.

Ни в салоне связи, ни в Apple не смогли объяснить, что произошло со смартфоном девушки. ИТ-эксперты, опрошенные журналистами, предположили, что причина сбоя в сервисе iCloud, который обеспечивает синхронизацию контактов.