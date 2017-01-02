Когда-то «Ирония судьбы» и «Один дома» в вашей вечерней сетке телепередач должны были закончиться. Чтобы вы не скучали, AFISHA.TUT.BY собрала все лучшее, что выходит в столичный прокат в январе.

«Рождество, опять»





Когда: с 5 по 11 января. Где: «Ракета». Режиссер: Чарльз Покел. О чем кино: Бруклин, несколько дней до Рождества. Тихий парень Ноэл — одинокий продавец рождественских елок. Его магазинчик на углу — это трейлер на обычной улице Гринпойнта. Некоторое время назад его бросила подруга, и в это Рождество он приехал в Нью-Йорк один. День за днем Ноэл сонливо продает ели, и, кажется, постепенно отрешается не только от коллег и покупателей, но и от всего мира, пока случайно не находит в парке девушку, потерявшую сознание.

Почему смотреть: положим, вы подустали от новогодней суеты, веселья и прочей праздничной атрибутики. Самое время посмотреть грустный рождественский фильм. Чарльза Покела называют «бруклинским Чеховым», его инди-фильм предельно поэтический, меланхолический и очень точный. Это самый тихий из рождественских фильмов и самый рождественский из всех тихих и независимых.

Christmas, Again — с обреченностью в голосе рассказывает о том, как больно терять и как новые приобретения порой не стоят одной утраты. Но пока вы еще с нами, заметим, что и надежду на рождественское чудо он тоже подарит.

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«Ложные признания»





Когда: с 5 по 18 января. Где: «Беларусь», Silver Screen Galileo. Режиссер: Люк Бонди. О чем кино: Прекрасный, но бедный юноша Дорант безнадежно влюблен в богатую вдову Араминту. В то время как его дядя намерен женить племянника на Мартон, деловитой компаньонке вдовы. А мать Араминты, мечтающая о том, чтобы состоятельная дочь вошла еще и в аристократические круги, хочет выдать ее за графа Доримона.

Почему смотреть: последний фильм Бонди — самое французское, что есть в столичном прокате в январе. Изабель Юппер и Луи Гаррель — органичный и талантливый актерский дуэт, который подарит атмосферу французского шарма и изысканности каждому зрителю. Как бонус — все упаковано в формат тонкой психологической комедии масок на основе пьесы Мариво.

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«Ла-Ла Ленд»





Когда: с 12 по 25 января. Где: кинотеатры Минска. Режиссер: Дэмьен Шазелл. О чем кино: Это история любви старлетки, которая между прослушиваниями подает кофе состоявшимся кинозвездам, и фанатичного джазового музыканта, вынужденного подрабатывать в заштатных барах. Но пришедший к влюбленным успех начинает подтачивать их отношения.

Почему смотреть: Дэмьен Шазелл подарил фанатам кино «Одержимость» — картину, которая два года назад лидировала во всех топах — от зрительских до критических. Музыкальная тема его не отпускает и в этот раз, поэтому Шазелл снял мюзикл, но между танцами и песнями сумел рассказать историю так, как за океаном не делает почти никто. Стопроцентное зрительское кино, которое находит хрупкий баланс между широкой публикой и высоколобыми синефилами, и удерживает его второй фильм подряд.

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«Гойя — образы из плоти и крови» (документальный)





Когда: 14 января 17.00. Где: «Центральный». Режиссер: Дэвид Бикерстафф. О чем кино: о Франсиско Гойя.

Почему смотреть: почему бы не посвятить выходные самообразованию, совместив этот процесс с просмотром кино. Документальный фильм про Гойю — это не сугубо фанатская история. Это исследование жизни человека, который изменил подход к реализму, прославился при жизни, а после смерти вовсе был провозглашен одним из гениев Испании. По-хорошему, отличный способ сэкономить на поездке в Мадрид и билетах в галерею Прадо, но при этом проникнуться творчеством и потом при случае в компании обронить что-нибудь про новый реализм или особенный подход к свету.

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«Удивительный мир Иеронима Босха» (документальный)





Когда: 15 января, 17.00. Где: «Центральный». Режиссер: Фил Грабски. О чем кино: об Иерониме Босхе.

Почему смотреть: все тот же отличный способ сэкономить на поездке в Мадрид. Но не только. Документальный фильм о Босхе поможет внимательнее присмотреться к художнику, который нарисовал для вас, пожалуй, самый странный стикерпак для Telegram.

И снова не только это. За полтора часа вам предоставится шанс предложить свой вариант ответа к загадке художника, который 600 лет назад связал своим творчеством Средневековье и Новое время. Ну не все ж делать кассу «Елкам», право слово.

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«Преисподняя»





Когда: с 19 января по 1 февраля. Где: в кинотеатрах Минска. Режиссер: Мартин Кулховен. О чем кино: История о девушке по имени Лиз, которая пытается сбежать от своего темного прошлого и скрывается от преследования «дьявольского» проповедника.

Почему смотреть: голландец Кулховен за свою жизнь наснимал и комедий, и военных фильмов, и психологических детективов. В прошлом году он взялся за жанр триллера, и судя по первым отзывам после фестивалей, взялся весьма успешно. Картина была в основном конкурсе престижных форумов в Венеции и Торонто, а критики The guardian отмечают, что, возможно, Кулховен показал новый, голландский, взгляд на спагетти-вестерны.

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«Иллюзия любви»





Когда: с 19 по 25 января. Где: в кинотеатрах Минска. Режиссер: Николь Гарсия О чем кино: Действие фильма происходит после Второй мировой войны и охватывает 20 лет жизни страстной, свободной духом женщины, которая, состоя в браке без любви, влюбляется в другого человека.

Почему смотреть: участник основного конкурса Каннского кинофестиваля, «Иллюзия любви» — крупнокалиберное мелодраматическое кино. Кое-где прошибет на слезу, местами заставит усмехнуться и весь фильм — рукоплескать и восхищаться Марион Котийяр. Если вы ходите в кино за эмоциями, то здесь их через край — становитесь в очередь, подставляйте вашу тару.

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«Молчание»





Когда: с 26 января по 8 февраля. Где: в кинотеатрах Минска. Режиссер: Мартин Скорсезе. О чем кино: Экранизация основанного на реальных событиях романа японского классика Сюсаку Эндо. XVII век. Христианство в Японии под запретом, верующих жестоко преследуют. Сознавая, что рискуют жизнью, двое молодых миссионеров пробираются вглубь страны, чтобы найти своего учителя, падре Феррейру, и опровергнуть слухи о его отступничестве. На своем пути они сталкиваются с непониманием и страданием, страхом и ненавистью.

Почему смотреть: новый фильм Мартина Скорсезе. Если это еще не аргумент, то мы уж не знаем. Очевидно, что новая работа американского мастера нацелена на «Оскар». И судя по трейлеру, не безосновательно. Впрочем, работа над проектом велась в атмосфере такой секретности, что трейлер да пара кадров — все, чем остается довольствоваться фанатам.

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«Балерина»





Когда: с 26 января по 15 февраля. Где: в кинотеатрах Минска. О чем кино: Сказочно красивый Париж 1884 года. Обычная девочка из сиротского приюта мечтает только об одном — стать знаменитой балериной. Впереди ее ждет самое волшебное приключение всей ее жизни. И ничто не сможет встать у нее на пути.

Почему смотреть: трогательная и обаятельная анимация в парижских декорациях. Добрая история о том, что страсть побеждает технику, а огонь в душе — лед. Лучший выбор для семейного просмотра.

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