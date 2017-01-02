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Что смотреть в кино в январе: 9 премьер - от нового Скорсезе до семейной анимации
Когда-то «Ирония судьбы» и «Один дома» в вашей вечерней сетке телепередач должны были закончиться. Чтобы вы не скучали, AFISHA.TUT.BY собрала все лучшее, что выходит в столичный прокат в январе.
«Рождество, опять»
Почему смотреть: положим, вы подустали от новогодней суеты, веселья и прочей праздничной атрибутики. Самое время посмотреть грустный рождественский фильм. Чарльза Покела называют «бруклинским Чеховым», его инди-фильм предельно поэтический, меланхолический и очень точный. Это самый тихий из рождественских фильмов и самый рождественский из всех тихих и независимых.
Christmas, Again — с обреченностью в голосе рассказывает о том, как больно терять и как новые приобретения порой не стоят одной утраты. Но пока вы еще с нами, заметим, что и надежду на рождественское чудо он тоже подарит.
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«Ложные признания»
Почему смотреть: последний фильм Бонди — самое французское, что есть в столичном прокате в январе. Изабель Юппер и Луи Гаррель — органичный и талантливый актерский дуэт, который подарит атмосферу французского шарма и изысканности каждому зрителю. Как бонус — все упаковано в формат тонкой психологической комедии масок на основе пьесы Мариво.
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«Ла-Ла Ленд»
Почему смотреть: Дэмьен Шазелл подарил фанатам кино «Одержимость» — картину, которая два года назад лидировала во всех топах — от зрительских до критических. Музыкальная тема его не отпускает и в этот раз, поэтому Шазелл снял мюзикл, но между танцами и песнями сумел рассказать историю так, как за океаном не делает почти никто. Стопроцентное зрительское кино, которое находит хрупкий баланс между широкой публикой и высоколобыми синефилами, и удерживает его второй фильм подряд.
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«Гойя — образы из плоти и крови» (документальный)
Почему смотреть: почему бы не посвятить выходные самообразованию, совместив этот процесс с просмотром кино. Документальный фильм про Гойю — это не сугубо фанатская история. Это исследование жизни человека, который изменил подход к реализму, прославился при жизни, а после смерти вовсе был провозглашен одним из гениев Испании. По-хорошему, отличный способ сэкономить на поездке в Мадрид и билетах в галерею Прадо, но при этом проникнуться творчеством и потом при случае в компании обронить что-нибудь про новый реализм или особенный подход к свету.
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«Удивительный мир Иеронима Босха» (документальный)
Почему смотреть: все тот же отличный способ сэкономить на поездке в Мадрид. Но не только. Документальный фильм о Босхе поможет внимательнее присмотреться к художнику, который нарисовал для вас, пожалуй,
И снова не только это. За полтора часа вам предоставится шанс предложить свой вариант ответа к загадке художника, который 600 лет назад связал своим творчеством Средневековье и Новое время. Ну не все ж делать кассу «Елкам», право слово.
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«Преисподняя»
Почему смотреть: голландец Кулховен за свою жизнь наснимал и комедий, и военных фильмов, и психологических детективов. В прошлом году он взялся за жанр триллера, и судя по первым отзывам после фестивалей, взялся весьма успешно. Картина была в основном конкурсе престижных форумов в Венеции и Торонто, а критики The guardian отмечают, что, возможно, Кулховен показал новый, голландский, взгляд на спагетти-вестерны.
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«Иллюзия любви»
Почему смотреть: участник основного конкурса Каннского кинофестиваля, «Иллюзия любви» — крупнокалиберное мелодраматическое кино. Кое-где прошибет на слезу, местами заставит усмехнуться и весь фильм — рукоплескать и восхищаться Марион Котийяр. Если вы ходите в кино за эмоциями, то здесь их через край — становитесь в очередь, подставляйте вашу тару.
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«Молчание»
Почему смотреть: новый фильм Мартина Скорсезе. Если это еще не аргумент, то мы уж не знаем. Очевидно, что новая работа американского мастера нацелена на «Оскар». И судя по трейлеру, не безосновательно. Впрочем, работа над проектом велась в атмосфере такой секретности, что трейлер да пара кадров — все, чем остается довольствоваться фанатам.
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«Балерина»
Почему смотреть: трогательная и обаятельная анимация в парижских декорациях. Добрая история о том, что страсть побеждает технику, а огонь в душе — лед. Лучший выбор для семейного просмотра.
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AFISHA.TUT.BY собрала все лучшее, что выходит в столичный прокат в январе
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