В Минске ГАИ задержала пьяного водителя на микроавтобусе Volkswagen. Мужчина уже задерживался за управление в состоянии алкогольного опьянения. Теперь его автомобиль конфискуют. Об этом AUTO.TUT.BY рассказали в ГАИ Московского района.



Фото: ГАИ Московского района

Инцидент произошел днем 1 января во дворе дома № 14 по улице Голубева. Сотрудники ГАИ остановили Volkswagen Transporter, за рулем которого был пьяный мужчина. Медицинское освидетельствование 51-летнего водителя показало 1,73 промилле алкоголя.

Как пояснил инспекторам водитель, в Новый год он употреблял алкоголь. Днем 1 января его жена пошла в магазин, а он решил сделать ей сюрприз — заехать за ней в магазин на автомобиле. Однако женщина в машину садиться отказалась, и мужчина поехал домой. Тогда его и задержали сотрудники ГАИ.

В отношении минчанина составили четыре административных протокола. При проверке оказалось, что водитель до этого шесть раз попадался пьяным за рулем, последний раз — менее года назад, поэтому он будет привлечен к уголовной ответственности, а автомобиль конфискуют.