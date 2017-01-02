Открытие нового месторождения нефти в Беларуси прокомментировал доктор геолого-минералогических наук, профессор, член-корреспондент Национальной академии наук Роман Айзберг.

"Это, безусловно, самое крупное открытие в Беларуси за последние 10-12 лет. В эти годы у нас открывали небольшие месторождения. Новое месторождение открыто вблизи крупнейших месторождений, в которых нефть добывают последние 50 лет, — Речицкого и Осташковичского", — отметил собеседник Sputnik.

По словам ученого, новое месторождение - очень глубокое, добывать нефть из таких глубин будет очень непросто. При этом новое месторождение находится в непосредственной близости от уже проложенных трубопроводов.

"В любом случае, это очень большой успех специалистов объединения "Белоруснефть" — на уровне мировых компаний", — отметил Роман Айзберг.

Расположенное в Гомельской области новое месторождение нефти получило название Угольское. Его запасы оцениваются в 1,695 миллиона тонн нефти. Более точно оценить их можно будет после бурения разведочной скважины в 2017 году. Нефть в новом месторождении относится к труднодоступным запасам, но есть и положительный фактор для разработки — аномально высокое пластовое давление.

Как ранее сообщал Sputnik, в последние три года "Белоруснефть" стабилизировала добычу нефти на уровне 1,645 миллионов тонн в год. Вся добываемая в Беларуси нефть экспортируется в страны Евросоюза, преимущественно, в Германию.