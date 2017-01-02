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В Беларуси более 130 пьяных водителей задержаны в первый день 2017 года

03.01.2017 16:09 — Разное | Tut.by  
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В Беларуси более 130 человек задержаны в первый день 2017 года за езду в нетрезвом виде, сообщает БЕЛТА со ссылкой на представителя УГАИ МВД Станислава Соловья.


«Что касается управления транспортом в нетрезвом виде, то за четыре дня (с 30 декабря по 2 января) задержаны 344 нетрезвых водителя. Традиционно пик управления транспортом в нетрезвом виде приходится на 1 января, только за один день эта цифра составила 132 водителя», — сказал Станислав Соловей. Часть этих водителей были задержаны по звонку свидетелей, которые, видя, что человек в нетрезвом виде садится за руль, позвонили в 102.

За указанные четыре дня на дорогах страны погибли 8 человек, 7 из них — пешеходы. На сегодня проблема с пешеходным травматизмом стоит достаточно серьезно, отметил старший инспектор по особым поручениям. Большинство из тех, кто погибли под колесами авто в новогодние праздники, нарушали правила, не были обозначены световозвращающими элементами, некоторые находились в нетрезвом виде.

Госавтоинспекция в новогодние праздники работала в усиленном режиме. Особое внимание уделялось организации дорожного движения вблизи мест проведения праздничных мероприятий и контролю за соблюдением правил дорожного движения.

 
 
Ссылка на источник 30
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Часть этих водителей были задержаны по звонку свидетелей, которые, видя, что человек в нетрезвом виде садится за руль, позвонили в 102.

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