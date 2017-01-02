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СМИ: в совершении теракта в Стамбуле подозревается гражданин Киргизии

03.01.2017 16:24 — Разное | Ежедневник  
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СМИ: в совершении теракта в Стамбуле подозревается гражданин Киргизии

фото: tass.ru

Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле мог совершить 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов. Об этом сообщило агентство EFE.

По его данным, подозреваемый вместе с женой и двумя сыновьями в ноябре 2016 года прибыл в Турцию из Сирии, передает ТАСС.

Нападение на клуб Reina произошло в ночь на 1 января. Мужчина с автоматом убил полицейского около входа, а затем начал стрелять в посетителей. Погибли 39 человек. Нападавшему удалось скрыться. Ответственность за нападение взяло на себя «Исламское государство». Полиция Турции задержала 14 человек в связи с нападением на клуб.

 
 
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Нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле мог совершить 28-летний гражданин Киргизии Лакхе Машрапов. Об этом сообщило агентство EFE.

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