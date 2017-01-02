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В интервью православному ТК «Союз» Митрополит Минский и Заславский Павел сделал ряд заявлений.

«Когда мы говорим, и патриарх говорит, о «русском мире», то здесь нет никакой политики, — заявил Павел. — Когда мы говорим о «русском мире», то речь идет о тех, кто жил в те далекие времена, это русы, вышедшие из днепровской купели, у которых одна вера, одна церковь, одна культура, один алфавит, один язык. Знаете, у нас столько много общего, единого. У нас один Христос, и вдруг мы начинаем разделяться», пишет БелаПАН.

Митрополит сравнил идею национальной церкви с искушением Евы дьяволом: «Вы посмотрите, что происходит сегодня. Под видом доброжелательным… Обратите внимание, тот же самый метод, та же самая картина: искушение дьяволом Евы и то, что сегодня происходит в наше время, — сравнивает Павел. — Ева послушала обман, ложь врага рода человеческого и вкусила этот запретный плод. Происходит то же самое, говорят: вы посмотрите, как здорово, чтобы была церковь национальная, своя. Слушайте, а что, нам разве нельзя [вместе] молиться? […] А сегодня, под благовидным предлогом — свобода, независимость — пытаются навязать новую идею, которая не объединяет людей, а разъединяет».

Одновременно митрополит Павел упомянул о задержании сотрудников российского имперского портала Regnum, которые, по его словам, «сеяли раздор, вражду, ненависть».