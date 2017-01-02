﻿ Митрополит Павел сравнил идею создания национальной белорусской церкви с искушением дьявола. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

Митрополит Павел сравнил идею создания национальной белорусской церкви с искушением дьявола

03.01.2017 16:01 — Разное | Ежедневник  
Размер текста:
A
A
A
Митрополит Павел сравнил идею создания национальной белорусской церкви с искушением дьявола

фото: tsobor.cerkov.ru

В интервью православному ТК «Союз» Митрополит Минский и Заславский Павел сделал ряд заявлений.

«Когда мы говорим, и патриарх говорит, о «русском мире», то здесь нет никакой политики, — заявил Павел. — Когда мы говорим о «русском мире», то речь идет о тех, кто жил в те далекие времена, это русы, вышедшие из днепровской купели, у которых одна вера, одна церковь, одна культура, один алфавит, один язык. Знаете, у нас столько много общего, единого. У нас один Христос, и вдруг мы начинаем разделяться», пишет БелаПАН.

Митрополит сравнил идею национальной церкви с искушением Евы дьяволом: «Вы посмотрите, что происходит сегодня. Под видом доброжелательным… Обратите внимание, тот же самый метод, та же самая картина: искушение дьяволом Евы и то, что сегодня происходит в наше время, — сравнивает Павел. — Ева послушала обман, ложь врага рода человеческого и вкусила этот запретный плод. Происходит то же самое, говорят: вы посмотрите, как здорово, чтобы была церковь национальная, своя. Слушайте, а что, нам разве нельзя [вместе] молиться? […] А сегодня, под благовидным предлогом — свобода, независимость — пытаются навязать новую идею, которая не объединяет людей, а разъединяет».

Одновременно митрополит Павел упомянул о задержании сотрудников российского имперского портала Regnum, которые, по его словам, «сеяли раздор, вражду, ненависть».

 
 
Ссылка на источник 16
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
В интервью православному ТК «Союз» Митрополит Минский и Заславский Павел сделал ряд заявлений.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
В Минске мужчина хотел сделать сюрприз жене и в седьмой раз попался пьяным за рулем
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика