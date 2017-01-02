Безопасность и комфорт ребенка в его комнате зависит от большинства факторов, в том числе и от освещения. Комната малыша или подростка должна оснащаться качественными источниками света.

Что следует учитывать при выборе светильника для детской?

Освещение детской комнаты должно основываться на основных характеристиках о ребенке, на его возрасте и режиме дня и занятиях, которым он уделяет большое количество времени. С учетом этих данных можно выбрать подходящие по мощности светильники, рассчитать их расположение в детской.

Освещение является одним из методов зонирования пространства, что особенно актуально, если в детской комнате проживает двое и более детей. Рекомендуется использовать регулируемые светильники, чтобы ребенок имел возможность самостоятельно направлять источники света и корректировать интенсивность.

Комбинация основных и дополнительных светильников в детской

Освещение детской комнаты обычно составляет не менее двух основных источников света и нескольких дополнительных. Идеальным вариантом в комнату детей станут споты, вмонтированные в потолок. Дополнительно вы можете использовать настольную лампу, размещая ее на письменный стол или в месте особой активности ребенка.

Лампу искусственного света лучше выбирать закрытого типа, которая будет оберегать глаза ребенка от резкого искусственного света. В случае механического повреждения лампочки все осколки останутся внутри, не разлетятся по комнате.

Освещение рабочей зоны

Письменный стол и зона для игр относится к рабочему пространству ребенка, на которое должно приходиться максимум света. Свет от лампы на стол или парту должен падать прямо или слева, не создавая лишние тени.

Выбор светильников для рабочей зоны широкий:

классические;

лампы с аккуратным абажуром;

вращающиеся вокруг своей оси осветительные приборы;

лампы на регулируемой ножке с лапкой;

споты, прикрепляемые к нижней части навесных полок над столом;

бра.

При выборе светильников для детской следует обращать внимание на разъем цоколя, чтобы по истечении времени не было проблем со сменой лампочки.

Для освещения детской активно используют торшеры, которые устанавливают в игровой или прикроватной зоне. Свет от торшера падает мягко, чем и обусловлена популярность. При выборе светильника для детской следует обращать внимание на качество опоры и материал светильника.

Приборы для освещения комнаты должны располагаться в безопасной зоне, как и шнуры от них. Играя, малыш может случайно потянуть провода и источник освещения, что может повлечь травмы.

Светильники для детской: безопасность на первом месте

Освещение детской комнаты должно быть эффективным и безопасным. Приборы должны выполняться из пластика или прочной ткани, а ножка обязательно устойчива.

Лампа дополнительного света не должна располагаться около окна, поскольку может упасть и повредить стекло. Подходящее место — прикроватная тумбочка или маленький столик.

Выбирать светильник для детской следует закрытого типа, чтобы в случае, если лампочка лопнет, ребенок не поранился осколками.

Интенсивность света зависит от возраста ребенка: в комнате новорожденного, который большую часть времени проводит в кроватке, свет должен быть мягким, для подросшего же активного карапуза освещение должно быть ярче.

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