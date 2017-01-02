Состояние подвески влияет на эксплуатационные характеристики вашего автомобиля: на управление и безопасность при движении. Диагностика подвески, подтверждающая ее исправность, — гарантия плавного движения транспортного средства, обеспечение стабильного сцепления с любым покрытием автомагистрали и маневренность при больших скоростях.

Подвеска представляет собой систему, которая состоит из таких элементов как шарниры, амортизаторы, рычаги, пружины и прочее. Основная ее функция — посредничество между автомобилем и дорогой. Воспринимая и гася динамические нагрузки разного рода, подвеска способствует противодействию крена кузова, который возникает от воздействия центробежных сил.

Требования к процессу эксплуатации подвески

При использовании автомобиля состояние подвески меняется. На скорость изнашивания ее элементов влияют различные факторы. Чтобы уменьшить затраты на их ремонт, рекомендуем придерживаться нескольких правил.

Первое: старайтесь не перегружать автомобиль. Для этого в инструкциях по эксплуатации автотранспорта указываются предельные показания массы полезного груза. Их систематическое превышение может вызвать износ элементов подвески или их разрушение (необратимую деформацию). Нельзя забывать о нагрузке на автошины. Если вам пришлось превысить допустимый показатель, двигаться надо с небольшой скоростью и при этом избегать резких маневров при преодолении неровностей дороги. Груз следует по прибытию в место назначения немедленно снять с машины.

Второе: быть аккуратным при движении. Необходимо выбирать оптимальный участок с наличием качественного дорожного покрытия. На пути следования избегайте ям, выбоин, неровностей, ливневых решеток и коммуникационных люков. В случае глубоких луж, чтобы обезопасить свой автомобиль от препятствий, скрытых под водой, а встречные машины — от попадания в окна брызг, поднятых вашим авто, двигайтесь медленно. Каждый удар о днище кузова — дополнительный шаг к диагностике подвески, которая влечет за собой ремонт.

Веские причины для проведения диагностики подвески

Существует несколько поводов, появление которых должно обеспокоить:

отсутствие прямолинейности движения вашего авто;

вибрации (появляющиеся, возрастающие или постоянные), которые ощущаются при наборе определенной скорости;

возникновение раскачивания кузова (при проезде или объезде препятствий, при поворотах или экстренном торможении);

появление нехарактерных звуков (постукивание, скрип, треск, щелчки);

проявление ударов о кузов в случае наезда на препятствия;

неравномерность или повышенная скорость износа автошин.

Все это должно подтолкнуть вас к тому, чтобы была проведена срочная диагностика подвески и ее ремонт.

Методы диагностики подвески

Чтобы установить состояние подвески, нужно посетить автосервис. Вам будет предложен один из двух видов диагностики. Первый из них — это процесс с использованием компьютерного вибростенда. После тряски машины на площадке, на которую она загоняется, выдается распечатка с подробным описанием износа деталей (в процентах).

Более старый — второй способ. При этом вашу машину ставят на яму (или поднимают подъемником) и каждую деталь проверяют монтажным инструментом (вручную).

Чтобы быть уверенным в том, что диагностика подвески проведена качественно и в ее результатах достоверны, рекомендуем владельцу авто вникнуть в процесс проверки. Не стесняйтесь обратиться с просьбой к механику показать вам, как была обнаружена неисправность. Не знаете, куда обратиться за диагностикой подвески? В каталоге TAM.BY вы найдете актуальные адреса и телефоны СТО в вашем городе.