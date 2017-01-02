﻿ В Гомельской области установили четыре дополнительных датчика скорости. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

В Гомельской области установили четыре дополнительных датчика скорости

03.01.2017 17:12 — Разное | Tut.by  
Размер текста:
A
A
A

О том, где установлены стационарные датчики контроля скорости, сообщили в ГАИ Гомельской области.

Один датчик располагается на шестом километре дороги Н4090 Северо-Западный обход Гомеля, второй — на 183-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи в Житковичском районе.

Еще два датчика находятся на трассе М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин, на 95−9-м км. Контроль ведется в обе стороны.

 
Теги: Гомель, Минск
 
 
Ссылка на источник 50
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Датчики установлены в разных районах региона и областного центра.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Новый участок улицы Скрипникова - от Притыцкого до Одинцова - могут открыть в феврале
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика