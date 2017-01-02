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В Гомельской области установили четыре дополнительных датчика скорости
О том, где установлены стационарные датчики контроля скорости, сообщили в ГАИ Гомельской области.
Один датчик располагается на шестом километре дороги Н4090 Северо-Западный обход Гомеля, второй — на 183-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи в Житковичском районе.
Еще два датчика находятся на трассе М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин, на 95−9-м км. Контроль ведется в обе стороны.
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Датчики установлены в разных районах региона и областного центра.
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