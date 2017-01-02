О том, где установлены стационарные датчики контроля скорости, сообщили в ГАИ Гомельской области.

Один датчик располагается на шестом километре дороги Н4090 Северо-Западный обход Гомеля, второй — на 183-м километре трассы Р23 Минск — Микашевичи в Житковичском районе.

Еще два датчика находятся на трассе М10 Граница РФ — Гомель — Кобрин, на 95−9-м км. Контроль ведется в обе стороны.