Инцидент произошел около 14 часов 3 января на улице Зеленогурской в Витебске. Сотрудники ГАИ задержали голого мужчину, который находился за рулем Ford и немногим ранее въехал в остановку общественного транспорта. Пока неясно, по какой причине водитель был за рулем голым. Сейчас проводится проверка и освидетельствование.

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Некоторые детали происшествия AUTO.TUT.BY сообщили в пресс-службе милиции региона:

— 28-летний водитель Ford совершил ДТП — въехал в остановочный пункт на улице Зеленогурской. Это произошло около 13.45. Очевидцы вызвали скорую и сотрудников ГАИ. Прибывший на место наряд задержал мужчину. По данному факту идет проверка.



Фото из группы в социальной сети

Почему мужчина находился за рулем обнаженным, пока неизвестно. На данный момент проводится оценка его физического состояния.

Стоит отметить, что в Витебске сегодня довольно холодно: мороз до минус 3 градусов.