МИНСК, 3 янв — Sputnik. Столичное управление Госавтоинспекции опубликовало рекомендации по безопасному поведению на дорогах при условиях резкого похолодания.

По прогнозам синоптиков, рождественские морозы придут в Беларусь в грядущие четверг и пятницу. Кроме того, ожидают и сильные снегопады, которые принесет с собой циклон Алекс (Alex).

"В связи с ухудшением погодных условий (низкие температуры, гололед) столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние автомобиля, особенно это касается владельцев дизельного автотранспорта", — рассказали в столичной ГАИ.

Там отметили, что низкие температуры также пагубно влияют на работу аккумулятора, из-за неисправности которого могут возникнуть сложность с пуском двигателя.

Важно знать и то, при каких минимальных температурах не нарушается нормальное функционирование узлов и агрегатов транспортного средства. Обращать внимания необходимо на указания производителей стеклоомывающей жидкости на температуру замерзания.

Отправляясь в дальнюю поездку, не забывайте брать с собой теплые вещи, а также предметы, которые помогут в случаях неисправности автомобиля (трос, лопата, провода и другие). И самое важное, двигайтесь с соблюдением ПДД, оценивая метеорологические условия и состояние дорожного покрытия!" — добавили в ГАИ.

Особенно важно и пешеходам соблюдать правила — переходить только в установленных местах, дожидаться полной остановки транспорта и использовать фликеры.