﻿ ГАИ рассказала, как пережить рождественские морозы. 21.by
ГазетыИсточникиСамое читаемоеРубрики
Все новости | Новости Экономики | Новости Общества | Новости Политики | Разное | ИноСМИ | Новости Спорта | Новости Мира | ЧП | Калейдоскоп | Еще
﻿

ГАИ рассказала, как пережить рождественские морозы

03.01.2017 17:35 — Разное | Sputnik Беларусь  
Размер текста:
A
A
A

МИНСК, 3 янв — Sputnik. Столичное управление Госавтоинспекции опубликовало рекомендации по безопасному поведению на дорогах при условиях резкого похолодания.

По прогнозам синоптиков, рождественские морозы придут в Беларусь в грядущие четверг и пятницу. Кроме того, ожидают и сильные снегопады, которые принесет с собой циклон Алекс (Alex).

"В связи с ухудшением погодных условий (низкие температуры, гололед) столичная Госавтоинспекция рекомендует водителям заранее проверить техническое состояние автомобиля, особенно это касается владельцев дизельного автотранспорта", — рассказали в столичной ГАИ.

Там отметили, что низкие температуры также пагубно влияют на работу аккумулятора, из-за неисправности которого могут возникнуть сложность с пуском двигателя.

Важно знать и то, при каких минимальных температурах не нарушается нормальное функционирование узлов и агрегатов транспортного средства. Обращать внимания необходимо на указания производителей стеклоомывающей жидкости на температуру замерзания.

Отправляясь в дальнюю поездку, не забывайте брать с собой теплые вещи, а также предметы, которые помогут в случаях неисправности автомобиля (трос, лопата, провода и другие). И самое важное, двигайтесь с соблюдением ПДД, оценивая метеорологические условия и состояние дорожного покрытия!" — добавили в ГАИ.

Особенно важно и пешеходам соблюдать правила — переходить только в установленных местах, дожидаться полной остановки транспорта и использовать фликеры.

 
Теги: Минск
 
 
Ссылка на источник 43
В блог
Чтобы разместить новость на сайте или в блоге скопируйте код:
На вашем ресурсе это будет выглядеть так
Водителям стоит заранее проверить техническое состояние автомобилей - особенно владельцам дизельного транспорта.

Комментарии

 
Новости дня
Новости разные
 
Минсельхозпрод изменил экспортные цены на говядину
Главные новости сегодня
 
﻿
Новости Вашего города
ТОП-новости Беларуси
Прислать новость

Разное

21.by в социальных сетях
Самое читаемое за вчера

Свежие газеты

Архив (Разное)

Самое читаемое за неделю
﻿
Главная |  Новости  |  Газеты  |  Справки  |  Курсы валют  |  Знакомства  |  Знакомства2  |  Гороскоп  |  Анекдоты  |  ТВ-программа  |  Лото  |  Бизнесмены  |  Каталог СМИ 
Банки  |  ВУЗы  |  Города  |  Страны  |  Госорганы  |  Компании
О ПРОЕКТЕ   РЕКЛАМА   КОНТАКТЫ   КАРТА САЙТА   АРХИВ  
© 2004-2015 21.by
Яндекс.Метрика