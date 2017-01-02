Авария с участием пьяного водителя произошла в ночь на 1 января. Об этом AUTO.TUT.BY сообщили в ГАИ Московского района.





— Около 04.00 47-летний водитель Volkswagen Touareg ехал по проспекту Дзержинского со стороны проспекта Любимова в направлении улицы Семашко. Перед перекрестком с улицей Голубева, по словам мужчины, он увидел, как автомобиль перед ним начал останавливаться на красный сигнал светофора. Водитель предпринял попытку остановить машину, но не смог, — сказали в ГАИ.

В результате сильнейшего удара Volkswagen Vento, которым управляла девушка, получил серьезные повреждения. Чтобы расцепить автомобили, потребовалась помощь спасателей. К счастью, водитель серьезных травм не получила.

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В ходе разбирательства выяснилось, что водитель VW Touareg в момент аварии был пьян — 1,26 промилле алкоголя. По его словам, в новогоднюю ночь он выпил шампанского.