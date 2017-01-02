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Новый участок улицы Скрипникова - от Притыцкого до Одинцова - могут открыть в феврале

03.01.2017 16:58 — Разное | Tut.by  
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Новая дорога, пролегающая от перекрестка улиц Притыцкого и Неманской до Одинцова, может открыться для движения транспорта в феврале, пишет агентство «Минск-Новости».

Строительные работы на новом участке ул. Скрипникова были завершены еще в первой половине осени. Однако до сих пор эта дорога закрыта. Глава районной администрации Артем Цуран объяснил причины сложившейся ситуации юридическими проблемами:

— Заказчик строительства — предприятие, которое занималось подготовкой и организацией работ на этом объекте, — несколько затянул юридическую процедуру оформления имущественных прав владельцев жилья, подлежавшего сносу. Потребовалась дополнительная переоценка сносимых строений. Расходы на реализацию имущественных прав граждан повлекли за собой удорожание проекта в целом. Как обычно в таких случаях, в соответствии с законодательством проект должен повторно пройти экспертизу в РУП «Главгосстройэкспертиза». В конце декабря увеличение сметной стоимости сооружения дороги было согласовано Республиканской комиссией по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов и оборудования. Теперь дело за экспертизой. И в феврале, надеемся, новый участок магистрали откроется для движения транспорта.


Новый участок ул. Скрипникова имеет протяженность 706 м и ширину 23 м, по три полосы для движения транспорта в каждом направлении.

Предполагается, что новая дорога не только позволит снизить нагрузку на сложный перекресток улиц Притыцкого, Лобанка и Кунцевщины, но и даст возможность жителям микрорайонов Красный Бор и Сухарево добираться до улицы Притыцкого альтернативным способом.

 
Теги: Минск
 
 
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Новая дорога позволит жителям микрорайона Красный Бор и Сухарево добираться до улицы Притыцкого альтернативным способом.

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