Новая дорога, пролегающая от перекрестка улиц Притыцкого и Неманской до Одинцова, может открыться для движения транспорта в феврале, пишет агентство « Минск-Новости ».

Строительные работы на новом участке ул. Скрипникова были завершены еще в первой половине осени. Однако до сих пор эта дорога закрыта. Глава районной администрации Артем Цуран объяснил причины сложившейся ситуации юридическими проблемами:

— Заказчик строительства — предприятие, которое занималось подготовкой и организацией работ на этом объекте, — несколько затянул юридическую процедуру оформления имущественных прав владельцев жилья, подлежавшего сносу. Потребовалась дополнительная переоценка сносимых строений. Расходы на реализацию имущественных прав граждан повлекли за собой удорожание проекта в целом. Как обычно в таких случаях, в соответствии с законодательством проект должен повторно пройти экспертизу в РУП «Главгосстройэкспертиза». В конце декабря увеличение сметной стоимости сооружения дороги было согласовано Республиканской комиссией по рассмотрению вопросов обоснованности стоимости возведения, реконструкции и реставрации объектов строительства, импортозамещения строительных материалов и оборудования. Теперь дело за экспертизой. И в феврале, надеемся, новый участок магистрали откроется для движения транспорта.





Новый участок ул. Скрипникова имеет протяженность 706 м и ширину 23 м, по три полосы для движения транспорта в каждом направлении.

Предполагается, что новая дорога не только позволит снизить нагрузку на сложный перекресток улиц Притыцкого, Лобанка и Кунцевщины, но и даст возможность жителям микрорайонов Красный Бор и Сухарево добираться до улицы Притыцкого альтернативным способом.