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В этом году Минфин предложит к продаже новые выпуски гособлигаций
03.01.2017 17:45 — Разное | Ежедневник
фото: sputnik.by
Учитывая задачи по развитию рынка ценных бумаг и привлечению средств для рефинансирования госдолга, Министерство финансов Беларуси в 2017 году предложит к продаже новые выпуски гособлигаций для юридических и физических лиц.
Минфин сообщает, что с 15 января по 30 декабря 2016 года реализовано государственных долгосрочных облигаций Республики Беларусь, номинированных в иностранной валюте, на 1 млрд 392,4 млн долларов в эквиваленте, в том числе в торговой системе Белорусской валютно-фондовой биржи на 300 млн долларов.
Об этом говорится в сообщении финансового ведомства.
Напомним, государственный долг Беларуси на 1 декабря 2016 года составил 36,8 млрд рублей и увеличился по сравнению с началом года на 3,9 млрд рублей, или на 12%, пишет
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Учитывая задачи по развитию рынка ценных бумаг и привлечению средств для рефинансирования госдолга, Министерство финансов Беларуси в 2017 году предложит к продаже...
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